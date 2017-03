Kraft führt Österreich zum Sieg

Samstag, 11.03.2017

Österreichs Skisprung-Team in der Besetzung Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner und Stefan Kraft hat am Samstag im Skisprung-"Mekka" den ersten Mannschaftssieg seit fast drei Jahren (Planica 2014) gefeiert. Die ÖSV-"Adler" gewannen 12,5 Punkte vor Deutschland und weitere 0,5 Zähler vor Team-Weltmeister Polen.

Zudem hat Stefan Kraft in der Zwischenwertung der "Raw-Air"-Tour nach drei Sprüngen die Führung übernommen. Am Sonntag (14.15 Uhr) folgt in Oslo der Einzelbewerb.

