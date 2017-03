Reichelt gewinnt beim Super-G-Finale

Donnerstag, 16.03.2017

Der Salzburger Hannes Reichelt hat am Donnerstag den Super-G beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Aspen gewonnen. Der 36-jährige Ex-Weltmeister setzte sich knapp vor dem Südtiroler Dominik Paris (+0,11 Sek.) durch. Platz drei ging an die zeitgleichen Mauro Caviezel (SUI) und Aleksander Aamodt Kilde (NOR/je 0,33). Für Reichelt war es der insgesamt 13. Weltcup-Sieg, der sechste im Super-G.

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Die kleine Kristallkugel für den Sieg im Spezial-Weltcup hatte sich der Norweger Kjetil Jansrud, der in Aspen Neunter wurde, bereits zuvor gesichert. Reichelt verbesserte sich mit dem zweiten Saisonsieg nach jenem in der Abfahrt in Garmisch noch auf Platz zwei der Super-G-Endwertung. Gesamt-Weltcup-Rekordsieger Marcel Hirscher aus Salzburg landete im abschließenden Speed-Rennen der Saison mit 1,02 Sekunden Rückstand auf Platz elf.

Das Ergebnis des Super-G von Aspen