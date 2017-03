Prommeger & Karl: Doppelsieg im Riesen

Donnerstag, 16.03.2017

Erneut setzte sich Prommegger durch und sicherte sich seinen zweiten WM-Titel.

Österreichs Damen schieden spätestens im Viertelfinale aus, darunter auch die neue Slalom-Weltmeisterin Daniela Ulbing. Der Titel ging an die auch im alpinen Ski-Lager engagierte Tschechin Ester Ledecka, am Vortag im Endlauf Ulbing unterlegen. Sie besiegte im Finale die Schweizer Olympiasiegerin Patrizia Kummer. Bronze ging an den Schweizer Nevin Galmarini bzw. die Russin Jekaterina Tudegeschewa.

Nach 18 von 26 Entscheidungen liegt Österreich im Medaillenspiegerl mit nun drei Gold- und zwei Silbermedaillen hinter den USA (4/1/3) und Frankreich (3/4/1) auf dem dritten Platz.

