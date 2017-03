X-Games: Gasser lässt nächste Medaille folgen

Samstag, 11.03.2017

Weltcupsiegerin Anna Gasser hat im Snowboard-Big-Air-Bewerb der Europa-X-Games in Oslo Bronze geholt. Die am Vortag im Slopestyle siegreich gebliebene Kärntnerin musste sich am Samstag mit 62,00 Punkten der Norwegerin Silje Norendal (66,00) und Julia Marino (65,00) aus den USA geschlagen geben. Für Gasser geht es nun weiter zur WM in die Sierra Nevada, bei der sie nur im Big Air antritt.

