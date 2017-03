ÖSV-Supertalent ist Doppel-Weltmeisterin

Freitag, 10.03.2017

Hinter der Slowenin Meta Hrovat (+0,46) landete durch Franziska Gritsch (0,47) auch Bronze im österreichischen Lager. Für Gritsch war es ebenfalls die zweite Medaille in Schweden, im Super-G hatte sie Donnerstag Silber gewonnen. Mit Super-G-Bronze durch Dajana Dengscherz sowie Super-G-Silber und Abfahrts-Bronze durch Raphael Haaser hält der ÖSV nach fünf Bewerben bereits bei sieben Medaillen.

Nadine Fest zeigte sich in einer ersten Reaktion überwältigt. "Es fühlt sich überragend an, ich habe keine Worte dafür. Ich war so nervös am Slalom-Start, aber es war ein solider Lauf, jetzt bin ich nur glücklich", sagte die Kärntnerin. Die nicht optimalen Sichtverhältnisse im Super-G seien letztlich kein Problem gewesen. "Es war ein bisschen flaches Licht, aber wir hatten tolle Bedingungen."

