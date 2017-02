Kraft fliegt der Konkurrenz um die Ohren

Samstag, 04.02.2017

Stefan Kraft hat am Samstag in Oberstdorf seinen ersten Sieg auf einer Skiflug-Weltcup-Schanze gefeiert. Der Salzburger segelte auf 227,5 und 218 m und verteidigte damit seine Halbzeitführung 5,1 Punkte vor dem Deutschen Andreas Wellinger. Rang drei ging an Gesamt-Weltcup-Leader Kamil Stoch aus Polen (+ 14,5 Punkte). Michael Hayböck landete als Siebenter ebenfalls in den Top Ten.

Es war der insgesamt dritte Saisonsieg für die ÖSV-Adler, Kraft hatte in Oberstdorf auf der Großschanze schon den Auftakt der Vierschanzen-Tournee gewonnen. Manuel Fettner verpasste als Elfter knapp die Top Ten, Gregor Schlierenzauer kam auf Rang 19.

