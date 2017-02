Schock nach Ski-Crash: "Es sieht schlecht aus"

Freitag, 10.02.2017

"Es sieht sehr schlecht aus. Es ist das Knie, und das Knie ist nicht gut", sagte der Schweizer Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher im Schweizer Fernsehen und ergänzte, er könne sich "nicht vorstellen", dass ein Start in der Spezialabfahrt am Sonntag "möglich ist". Gut war beim Einfahren an einem Geländeübergang eingeknickt, das Knie gab nach, anschließend stürzte sie.

Gesamtweltcupsiegerin Gut, am Dienstag WM-Dritte im Super-G, galt als Medaillenkandidatin in Kombination, Abfahrt und Riesenslalom. Nach ihrem Sturz wurde sie mit einem Schneemobil ins Ziel gebracht, wo der Hubschrauber wartete.

