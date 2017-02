Max Franz rast zu Bronze in der Abfahrt

Sonntag, 12.02.2017

Mit Startnummer 13 gestartet, wird Beat Feuz diese Abfahrt so schnell wohl nicht vergessen. In 1:38.91 bewältigte der Schweizer die WM-Strecke und verwies Erik Guay um 0,12 Sekunden auf den zweiten Platz. Rang drei sicherte sich Max Franz (+0,37), der den ÖSV-Herren in St. Moritz die erste Medaille sicherte.

Auf dem vierten Rang landeten ex aequo nur zwei Hundertstel hinter dem Podest Patrick Küng und Kjetil Jansrud. Matthias Mayer war lange Zeit gut dabei, fiel im Finish nach einem Fehler aber noch deutlich zurück und hatte am Ende 0,86 Sekunden Rückstand. Hannes Reichelt, der unmittelbar nach einer kurzen Unterbrechung startete, (+1,08) und Vincent Kriechmayr (+1,15) konnten nicht mithalten.

Franz: Mit Instinkt zur Medaille

Franz sorgte für die erste ÖSV-WM-Medaille in der Königsdisziplin seit 2005, als Michael Walchhofer Bronze gewann. "Ich habe gewusst, ich kann gut Skifahren, ich muss nur mit Instinkt runterfahren, das ist mir gelungen", meinte der 27-Jährige. "Ich habe in den Trainings alles gemacht, was man nicht machen darf, da bleibt im Rennen nicht mehr viel übrig", ergänzte er.

Auch die Schweiz hält bei vier Medaillen, nachdem Feuz den Eidgenossen die zweite Goldmedaille nach dem Coup von Wendy Holdener in der Damen-Kombination am Freitag bescherte. Die Schweizer sind damit bisher die erfolgreichste Nation bei ihren Heim-Titelkämpfen. "Jetzt wirklich zu gewinnen bei der Heim-Weltmeisterschaft, ist unglaublich", sagte Feuz, der seit vielen Jahren mit der Ex-ÖSV-Läuferin Katrin Triendl liiert ist.

Das Ergebnis der WM-Abfahrt