WM-Start muss verschoben werden

Montag, 06.02.2017

In St. Moritz macht das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung

Zunächst hatten die Organisatoren Probleme, die über Nacht gefallenen bis zu 35 Zentimeter Neuschnee aus den jeweiligen Pisten zu räumen. Am Ende sorgte aber in erster Linie böiger Wind vor allem in den oberen Streckenteilen für die Absage der Trainingsläufe.

Erster Wettbewerb in St. Moritz ist am Dienstag der Super-G der Frauen. Die Absage der Abfahrtstrainings ist vorerst kein großes Problem, da jeweils noch zwei weitere Probeläufe angesetzt sind. Vor einer Abfahrt muss mindestens ein Trainingslauf absolviert werden.

Auch Superstar Marcel Hirscher wollte das Abfahrtstraining als Vorbereitung auf den Super-G und die Kombination nutzen. Statt sich die Piste in der Hocke hinunterzustürzen ging der Gesamtweltcupführende nun frei skifahren.

