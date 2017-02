Kirchi geht auf Olympia-Medaille los

Dienstag, 28.02.2017

Die Salzburgerin hat vor kurzem in St. Moritz bei ihrer letzten WM Bronze in der Kombination gewonnen, startet auch noch bei den US-Weltcuprennen in Squaw Valley und Aspen und wird sich danach einer Knieoperation unterziehen. Seit längerem schlägt sich Kirchgasser mit Knieproblemen herum.

