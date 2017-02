Lindsey, würdest du dich für den Playboy ausziehen?

Genug gespielt und trainiert! Jetzt wird's ernst: Lasziver Blick, ein Hohlkreuz und nichts am Körper als ein bisschen Farbe...

Was sich Rory McIlroy mit seiner Flucht vor der anstehenden Hochzeit mit der Dänin gedacht hat? Wir haben keine Ahnung...

Nein, wirklich nicht. So gar nicht. Auch im Vergleich zu Vonn darf feierlich vermerkt werden, dass Wozzy ihrer Shooting-Kumpanin in nichts nachsteht

...am Strand schafft sie es allerdings, dass so manchem Betrachter auch gänzlich ohne Bewegung ziemlich warm werden dürfte

Schweren Herzens ziehen wir weiter... Aber: Aller guten Dinge sind bekanntlich drei! Et voilà, auch Ronda Rousey lässt sich nicht lumpen und präsentiert ihre zarte Seite

Selbst wenn zum Blick von Vonn noch ein bisschen was fehlt, auch Rousey versteht es, mit der Kamera zu spielen

Die Wahl des Bodypaintings dürfte dabei alles sein, aber kein Zufall. Wer dies ausdiskutieren will, darf sich gerne via Twitter an die MMA-Kämpferin wenden

