Ilka Stuhec holt sich die Kombi-Kugel

Sonntag, 26.02.2017

Slalom-Serien-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin hat am Sonntag in Crans Montana erstmals eine Kombination im alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Die 21-jährige US-Amerikanerin setzte sich bei ihrem 29. Weltcup-Sieg vor der Italienerin Federica Brignone (+0,70 Sek.) sowie Ilka Stuhec aus Slowenien (0,85) durch, die sich damit die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Kombi-Wertung sicherte.

Die Tirolerin Ricarda Haaser (1,45) landete nach Super-G und Slalom auf Platz fünf und verbuchte damit ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis. Die WM-Dritte Michaela Kirchgasser aus Salzburg war nach einem Torfehler bereits im Super-G ausgeschieden.

