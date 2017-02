ÖSV-Lady klagt nach Sturz über Schmerzen

Donnerstag, 16.02.2017

Nach dem 1. Durchgang des WM-Riesentorlaufs der Damen sorgt sich das ÖSV-Lager um Katharina Truppe. Die 21-Jährige fädelt beim vorletzten Tor ein, verliert beide Ski und rutscht liegend über die Ziellinie. Danach steht die Kärntnerin bald wieder und kann aus eigener Kraft den Zielbereich verlassen.

Vorläufige Entwarnung, aber Schmerzen im Unterschenkelbereich

ÖSV-Teamarzt Peter Gföller untersucht die Rennläuferin noch im Zielraum, ihr Knie bleibt vom Sturz unversehrt. Truppe klagt jedoch über Schmerzen an der Außenseite des rechten Schienbeins, mit dem sie an der Torstange anschlug. "Passt schon", ruft sie beim Verlassen des Zielstadions den wartenden Journalisten zu. Die Kärntnerin ist beim Slalom am Samstag neben Bernadette Schild eine große ÖSV-Hoffnung.

Top-Favoritin Tessa Worley führt nach dem ersten Durchgang des WM-Riesentorlaufs in St. Moritz. Die 27-jährige Französin nutzte die Nummer eins perfekt und geht mit 0,48 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Sofia Goggia in den zweiten Durchgang (ab 13.00 Uhr). Halbzeitdritte war Mikaela Shiffrin (USA/+0,72), beste Österreicherin Stephanie Brunner (1,34) auf dem achten Zwischenrang.

Das Zwischenergebnis und der Liveticker