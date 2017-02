Entscheidung um Reichelt-Start gefallen

Samstag, 11.02.2017

Das Antreten von Hannes Reichelt in der WM-Abfahrt am (heutigen) Samstag in St. Moritz (12.00 Uhr) ist gesichert. Der Salzburger Skirennläufer hatte am Freitagabend die Startnummernauslosung wegen eines flauen Gefühls im Magen ausgelassen. Im österreichischen Team kursiert derzeit ein Magen-Darminfekt, von dem auch Marcel Hirscher betroffen ist.

