Große Sorge um Hannes Reichelt

Freitag, 10.02.2017

Nach Marcel Hirscher ist aus dem ÖSV-Herrenteam bei der Alpinski-WM in St. Moritz auch Hannes Reichelt erkrankt. Der Salzburger nahm deshalb am Freitagabend nicht an öffentlichen Startnummernvergabe vor der Abfahrt am Samstag teil, er klagte über ein flaues Gefühl im Magen. Aktuell sieht es aber danach aus, dass Reichelt morgen starten kann. Hirscher lag mit Gliederschmerzen und erhöhter Temperatur im Bett.

Im Damen-Team kursierte in den vergangenen Tagen ein Magen-Darm-Virus, es hatte Tamara Tippler und Ricarda Haaser erwischt.

