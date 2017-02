Gasser holt Gesamtweltcup & Big-Air-Kugel

Sonntag, 12.02.2017

Gasser lag in Quebec City mit 165,00 Punkten vor der US-Amerikanerin Julia Marino (162,50) und der erst 15-jährigen Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (151,00). Damit feierte sie bei fünf Big-Air-Starts in diesem Winter vier Siege (Mailand, Alpensia, Mönchengladbach, Quebec City) und holte zudem in Moskau einen zweiten Platz.

Im ersten von drei Finalsprüngen zeigte Gasser einen "Cab Double Cork 900", anschließend einen etwas zu kurzen "Backside 720", was sie im dritten Anlauf allerdings korrigierte und dafür 77,75 Punkte erhielt. Die reichten ihr, um sich vom dritten Zwischenrang noch auf Platz eins zu katapultieren.

Die schönsten Wintersportlerinnen: Heiß, heiß, Baby! © laragut.ch 1/17 Lara Gut (SUI, Ski alpin): Lara Gut weiß um ihre Vorzüge und zeigt diese auch gerne /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn.html © instagram 2/17 Justine Dufour-Lapointe (CAN, Ski Freestyle): Ob in den Bergen oder im Dschungel vor einem Wasserfall, Justine Dufour-Lapointe ist und bleibt ein Blickfang /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=2.html © instagram 3/17 Rowan Cheshire (GBR, Ski Freestyle): Rowan Chesire unter Palmen, einfach WOW /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=3.html © Sportmagazin/Helge Kirchberger 4/17 Anna Veith (AUT, Ski alpin): Anna Veith, früher Fenninger, macht auf der Piste eine gute Figur. Abseits kann sie sich ebenfalls sehen lassen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=4.html © Instagram 5/17 Julia Mancuso (USA, Ski alpin): Julia Mancuso ist mit ihrem Lächeln der lebendig gewordene amerikanische Traum /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=5.html © facebook 6/17 Tanith Belbin (USA, Eiskunstlauf, zurückgetreten): Tanith Belbin nimmt zwar nicht mehr aktiv teil, dennoch ist sie weiterhin ein Augenschmaus /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=6.html © Facebook 7/17 Miriam Gössner (GER, Biathlon): Bei Miri Gössner kann man schon neidisch werden, dass Felix Neureuther sich unseren Biathlon-Hasen geangelt hat /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=7.html © getty 8/17 Kiira Korpi (FIN, Eiskunstlauf): Bei Kiira Korpi wird selbst Eiskunstlauf für die Männer dieser Welt interessant /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=8.html © facebook 9/17 Dorothea Wierer (ITA, Biathlon): Dorothea Wierer macht nicht nur am Schießstand, sondern auch am Meer eine äußerst gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=9.html © Facebook 10/17 Tina Maze (SLO, Ski alpin): Tina Maze hat auch so einiges zu bieten. Auch wenn es ihr Beruf ist, der Ski stört auf diesem Bild dann doch etwas /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=10.html © getty 11/17 Mikaela Shiffrin (USA, Ski alpin): Mikaela Shiffrin hält sich im Gegensatz zu einigen ihrer Kolleginnen eher zurück und tritt neben der Piste am liebsten im schlichten Abendkleid auf /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=11.html © getty 12/17 Sara Hurtado (ESP, Eiskunstlauf): Eine spanische Eisknustläuferin? Wenn sie so aussieht wie Sara Hurtado: immer her mit ihr! /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=12.html © instagram 13/17 Silje Norendal (NOR, Snowboard): Silje Norendal ist wohl der Grund, warum Skandinavierinnen in Europa als äußerst attraktiv gelten - auch auf einem Schwan macht sie eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=13.html © instagram 14/17 Anna Sidorova (RUS, Curling): Anna Sidorova macht auch außerhalb ihres Curling-Anzuges eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=14.html © Facebook 15/17 Anna Gasser (AUT, Snowboard): Bei Anna Gasser macht auch der viele Stoff im Winter nichts aus. Man sieht auf den ersten Blick, dass sie eine Naturschönheit ist /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=15.html © instagram 16/17 Hannah Teter (USA, Snowboard): Die Amerikanerin weiß definitiv von vorne und von hinten zu überzeugen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=16.html © instagram 17/17 Lindsey Vonn (USA, Ski alpin): Die Vorstellung einer Abfahrt von Vonn im Eva-Kostüm hat durchaus ihren Reiz. Doch auch auf dem roten Teppich ist natürlich alles schick /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=17.html

Gasser: "Bin sehr happy, dass ich mich durchsetzen konnte"

"Bei den frostigen Temperaturen hier war es nicht leicht zu fahren, deshalb bin ich sehr happy, dass ich meine Sprünge gut hinuntergebracht habe und mich gegen starke Konkurrenz durchsetzen konnte", sagte Gasser. Am heutigen Sonntag steht im 30 Kilometer von Quebec City entfernten Stoneham der Slopestyle-Bewerb auf dem Programm. Gasser erhielt in der Qualifikation die Bestnote.

Bei den Herren durften sich die kanadischen Fans über einen Doppelsieg der Lokalmatadore Mark McMorris und Max Parrot freuen. Dritter wurde der Russe Anton Mamaev. Das ÖSV-Trio Philipp Kundratitz (33.), Alois Lindmoser (44.) und Clemens Schattschneider (56.) blieb an der Qualifikationshürde hängen.

Mit dem Heimerfolg schnappte sich McMorris auch noch die kleine Big-Air-Kristallkugel. Bei Punktegleichheit mit Parrot gab die höhere Anzahl an Saisonsiegen für McMorris (2:1) den Ausschlag.

Alle Wintersport-News im Überblick