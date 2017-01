Kraft will Frieden mit Garmisch schließen

Sonntag, 01.01.2017

Ein sechster Platz 2015 war bisher Stefan Krafts bestes Ergebnis auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Damals gewann er dank konstanten Leistungen wenig später die Tournee. In diesem Jahr will sich der Sieger von Oberstdorf beim Neujahrsspringen eine noch bessere Ausgangsposition für die Bewerbe in Innsbruck und Bischofshofen schaffen.

Passend dazu setzte er mit dem zweiten Platz in der Qualifikation ein Ausrufezeichen. "Garmisch liegt mir immer besser, ich habe ein gutes Gefühl", sagt der sympathische Salzburger. Für den Wettbewerb hat er sogar noch Reserven im Talon. "Das war ein sehr guter Sprung, aber nicht so aggressiv."

Als einziger Springer des Weltcups landete Kraft in der aktuellen Saison noch nie außerhalb der Top 10. Diese Serie will er in Garmisch fortsetzen, womöglich sogar mit seinem ersten Podestplatz beim Neujahrsspringen.

Das Endergebnis des Tournee-Auftakts in Oberstdorf