Stockholm: ÖSV setzt auf Hirscher und Matt

Sonntag, 29.01.2017

Österreichs Herren werden am Dienstagabend beim Weltcup-City-Event in Stockholm durch Marcel Hirscher und Michael Matt vertreten sein. Von den Topleuten verzichtet der Deutsche Felix Neureuther, der am Sonntag im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs in Garmisch-Partenkirchen wieder einen Schlag auf sein verletztes Knie bekommen hat. Auch Kjetil Jansrud (NOR) reist nicht nach Schweden. Nimmt ein Läufer, der qualifiziert wäre, den Startplatz nicht in Anspruch, darf ein anderer aus dessen Nation einspringen.

Herren-Teilnehmerliste für City Event in Stockholm:

Marcel Hirscher (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Manfred Mölgg (ITA), Linus Strasser (GER), Alexander Choroschilow (RUS), Dave Ryding (GBR), Daniel Yule (SUI), Stefano Gross (ITA), Michael Matt (AUT), Alexis Pinturault (FRA), Julien Lizeroux (FRA), Mattias Hargin (SWE), Jonathan Nordbotten (NOR), Giuliano Razzoli (ITA), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Sebastian-Foss Solevaag (NOR)

