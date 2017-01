Gutes ÖSV-Ergebnis bei Vonn-Sensation

Samstag, 21.01.2017

Lindsey Vonn siegt in Garmisch

Die 32-Jährige gewann auf der Kandahar-Piste vor der Schweizerin Lara Gut (+0,15 Sek.) und der Deutschen Viktoria Rebensburg (0,48). Ramona Siebenhofer verpasste das Podest um elf Hundertstel und landete als beste Österreicherin auf Platz vier.

Neben der Steirerin kam auch ihre Landsfrau Nicole Schmidhofer (0,92) als Sechste in die Top Ten. Zauchensee-Siegerin Christine Scheyer schied hingegen nach einem Torfehler kurz vor dem Ziel aus. Für Vonn, die erst am Sonntag nach einem Oberarm-Bruch in Salzburg ihr Weltcup-Comeback gegeben hatte, war es bereits der 39. Abfahrtssieg und der insgesamt 127. Podestplatz im Weltcup.