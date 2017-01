Tande gewinnt in Innsbruck, Kraft fällt zurück

Mittwoch, 04.01.2017

Kraft wird in Innsbruck ein Opfer des Windes

Damit liegt er in der Zwischenwertung der 65. Tournee-Auflage fast 17 Punkte zurück. Der Norweger Daniel Andre Tande (128,5 Meter) gewann nach Garmisch erneut und führt in der Tournee vor dem Finale in Bischofshofen rund zwei Punkten vor dem Polen Kamil Stoch, dem Vierten von Innsbruck. Stark unterschiedlicher Wind hatte einen fairen Wettbewerb verhindert und für große Verzögerungen gesorgt. Wegen einbrechender Dunkelheit war kein zweiter Durchgang möglich.

Das Ergebnis