Große Sorge um Ski-Superstar Svindal

Freitag, 13.01.2017

Bereits letzte Saison holte den 34-Jährigen bei einem Sturz in Kitzbühel das Verletzungspech ein. Der Kreuzband- und Meniskusriss dieses Malheurs scheint dem Norweger nun wieder Probleme zu machen. Auf einen Start beim Lauberhorn-Klassiker in Wengen muss Svindal verzichten. Stattdessen soll der Speed-Spezialist wohl in Innsbruck operiert werden. Damit würde Svindal erneut das vorzeitige Saisonende drohen.

Svindal meldete sich im Dezember mit einem zweiten Platz im Super-G von Val d'Isere zurück, ehe er am Tag danach bei der Abfahrt als Dritter ebenfalls am Podest landete. Auch in Gröden schaffte er beim Super-G den Sprung mit Rang zwei den Sprung unter die Top drei. Danach musste der Olympiasieger von 2010 aufgrund der Knieprobleme immer wieder Trainingspause einlegen.

Wengen-Kombination