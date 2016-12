Zusätzliches Weltcuprennen in Österreich

Donnerstag, 22.12.2016

Zum Jahresausklang finden nun drei alpine Damen-Weltcup-Rennen auf dem Semmering statt, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstagvormittag mitteilte. Der am Dienstag wegen zu starker Windböen ausgefallene Riesentorlauf von Courchevel wird am kommenden Dienstag (9.45/13.00 Uhr) auf dem "Zauberberg" nachgetragen.

Tags darauf findet ein weiterer Riesentorlauf (10.30/13.30 Uhr) und zum Abschluss am Donnerstag (15.00/18.00 Uhr) ein Flutlicht-Slalom statt.

