Kuttin erklärt Schlieris Comeback-Verschiebung

Dienstag, 27.12.2016

Österreichs Skisprung-Fans warten gespannt auf die Rückkehr von Gregor Schlierenzauer in den Weltcup. Noch müssen sie sich allerdings gedulden. Der Tiroler verzichtet auf ein Antreten bei der Vierschanzentournee und gibt wohl erst am 14. und 15. Jänner in Wisla sein Comeback.

Mit dieser Maßnahme will sein Umfeld den 26-Jährigen vor dem großen Rummel bei der Tournee schützen. "Da ist der Druck enorm und die Erwartungshaltung noch größer. Das wäre nicht gut. Es ist leichter, wenn er sein Comeback außerhalb von Österreich gibt", sagt ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin gegenüber der Kronen Zeitung.

Schlierenzauer zog sich während seiner Auszeit beim Tiefschneeskifahren einen Kreuzbandriss zu. Mittlerweile habe er aber wieder die "nötige Sicherheit" auf der Schanze, meint sein Manager Hubert Neuper.

