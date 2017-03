Warum MMA Boxen den Rang abläuft

Freitag, 17.03.2017

Zum 20. Mal gastiert die UFC in Großbritannien, zum neunten Mal ist London der Schauplatz des Spektakels. In keiner anderen europäischen Stadt waren die Mixed-Martial-Arts-Athleten so häufig zu Gast. Die Zuseher werden 13 packende Kämpfe zu sehen bekommen.

Elf britische Kämpfer treten vor heimischer Kulisse an und garantieren, wie schon in den Jahren zuvor, für eine atemberaubende Stimmung in einer gefüllten O2-Arena. Wir arbeiteten anhand drei ausgewählter London-Kämpfe Gründe aus, die zeigen, weshalb diese Sportart so populär ist - Taktik, Charaktere, Emotionen.

Taktik:

Jimi "Poster Boy" Manuwa (ENG) - Corey "Overtime" Anderson (USA)

Im Hauptkampf trifft Jimi Manuwa, die Nummer 4 der Light-Heavyweight-Division auf die Nummer 7 Corey Anderson. Der Gewinner dieses Duells empfiehlt sich für einen Titelkampf oder eventuell für ein wohl hochdotiertes Duell mit Rückkehrer Jon "Bones" Jones. Zusätzlich ist dieses Matchup aus taktischer Sicht sehr interessant. Gerade diese Komponente gilt als eines der Hauptargumente der MMA-Fans in Diskussionen mit Box-Anhänger.

Im Oktagon werden im Gegensatz zum Boxring auch Beine und Ellbogen eingesetzt, dazu gesellt sich der Bodenkampf als weiterer Unterschied. Ronda Rousey, ehemalige Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin im Ringen, dominierte ihre Gewichtsklasse nach Belieben und stieg zum weltweiten Superstar auf. Inzwischen wurde ein Gegenmittel zu ihren starken Ringergriffen gefunden. Das Resultat waren zwei vernichtende Niederlagen und ein im Raum stehendes Karriereende.

Zurück zum bevorstehenden Event in London: Manuwas Stärke liegt im Striking. Er setzt dabei weniger auf komplizierte Kombinationen, sondern besticht durch seine präzisen und harten Schläge. Vier seiner fünf Siege in der UFC holte er durch KO/TKO, nur einmal musste er gegen Jan Blachowicz über die volle Distanz (3x5 Minuten) gehen. Sein Gegner Anderson wird deshalb versuchen, den Kampf auf den Boden zu bringen. Falls dem so sein sollte, kommt die Takedown-Defense von Manuwa ins Spiel. Er verhindert gute 63% der gegnerischen Takedown-Versuche. Häufig setzt er im Anschluss sogar zum Gegenangriff an und attackiert den Nacken des Gegners mit Würgegriffen.

Rousey, Holm und Co.: Die Kämpferinnen der UFC © getty 1/25 Schon erkannt? Nein? Keine Angst, wir bleiben bei dieser Frau nicht auf Sicherheitsabstand - es ist natürlich Ronda Rousey /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant.html © getty 2/25 So kennt man sie schon eher. Hochfokussiert auf dem Weg zum Ring, Rousey ist DAS Zugpferd der UFC /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=2.html © getty 3/25 Von Judo bei Olympia 2004 über MMA, Strikeforce, die UFC zum absoluten Superstar der USA. Rowdy feierte einen unvergleichbaren Triumphzug /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=3.html © getty 4/25 Die dominanten Siege (Armbar!) und dazu eine wahnsinnige Ausstrahlung: ESPN kürte sie zur Sportlerin des Jahres, inzwischen ist sie auch Schauspielerin /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=4.html © getty 5/25 Dieser Moment, wenn die Kämpferin die Octagon-Girls in den Schatten stellt /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=5.html © getty 6/25 Das vermag diese Kämpferin aber genauso. Schon erkannt? Es ist Holly Holm, eine ausgezeichnete Boxerin und inzwischen.. /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=6.html © getty 7/25 ...UFC-Bantamweight-Champion! The Preacher's Daughter entriss Rousey Titel, Aufmerksamkeit und Serie als sie als erste gegen Rowdy gewinnen konnte /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=7.html © getty 8/25 Das Beeindruckende dabei: Holm war klar besser, hatte das Match voll im Griff und setzte ihre Gegnerin hochverdient K.o. /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=8.html © getty 9/25 Damit ist Holm die neue Nummer eins, ist aber in Sachen Vermarktung weit hinter Rousey und dieser jungen Dame hier /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=9.html © getty 10/25 1994 geboren und damit die größte Nachwuchshoffnung der UFC. Paige VanZant hat ein dermaßen breites Grinsen, dass... /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=10.html © getty 11/25 ...es selbst im Ring nicht verschwindet. Im Frauen Strawweight bis 52 Kilogramm ist sie aber noch weit von der Spitze entfernt /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=11.html © getty 12/25 Trotzdem weiß auch Präsident Dana White, was er an der aggressiven Grabbling-Spezialistin hat /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=12.html © getty 13/25 Ohnehin hat White inzwischen ein beeindruckendes Roster aufgebaut. Wäre nicht die Hälfte, wie hier Cat Zingano, schon von Rousey zerlegt worden /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=13.html © getty 14/25 In der Kategorie 'von Rousey aufgemischt' findet sich neben Zingano unter anderem auch Miesha Tate, die bei Strikeforce ihren Titel gegen Rousey verlor /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=14.html © getty 15/25 Liz Carmouche hätte den Titel auch gerne gehabt, renkte Rousey sogar den Kiefer aus, verlor aber noch in der ersten Runde durch Submission /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=15.html © getty 16/25 Tate, hier als Female Fighter of the Year 2011, hielt es bei UFC 168 in einem zweiten Anlauf bis zur dritten Runde durch, sah sich dann aber ebenfalls chancenlos /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=16.html © getty 17/25 Auch Betha Correia, die im Vorfeld für einiges an Stress sorgte, als sie Rousey ans Herz legte, sich nach ihrem Kampf nicht das Leben zu nehmen, versuchte es /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=17.html © getty 18/25 Rouseys Antwort war ein K.o.-Sieg nach 34 Sekunden, den sie anschließend dem verstorbenen Roddy Piper widmete /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=18.html © getty 19/25 Raquel Pennington wurde diese angenehme Stirnwunde allerdings von Ashlee Evans-Smith zugefügt, gewonnen hat sie trotzdem /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=19.html © getty 20/25 Sie ist als eine der wenigen Damen noch verschont geblieben von Rouseys Siegeszug. Die Boxerin hätte dazu aber auch noch einige Trainingsstunden vor sich /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=20.html © getty 21/25 Bei all der Rousey-Dominanz im Bantamweight lohnt sich gelegentlich ein Blick ins Strawweight. Hier: Titelhalterin Joanna Jedrzejczyk, /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=21.html © getty 22/25 Jedrzejczyk ist als Polin erst die dritte europäische Championesse der UFC und hat von ihren elf Kämpfen noch keinen verloren /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=22.html © getty 23/25 Unter anderem Carla Esparza wurde ihr - trotz fröhlich bunter Haare - nach zwei Runden per TKO zum Opfer /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=23.html © getty 24/25 Die meisten ihrer Gegnerinnen dürfen sich nach ihrem Match mit einem derartigen Veilchen schmücken - Jedrzejczyk ist eine brillante Muay-Thai-Kämpferin /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=24.html © getty 25/25 So nah wird Valerie Letourneau ihrer Gegnerin wohl in den nächsten Jahren nicht mehr kommen wollen /de/sport/diashows/1511/ufc/kaempferinnen/frauen-kaempfer-ronda-rousey-holly-holm-paige-vanzant,seite=25.html

Charaktere:

Gunnar "Gunni" Nelson (ISL) vs Alan "Brahma" Jouban (USA)

Als Gunnar Nelson seine ersten vier UFC-Kämpfe gewann, galt er als kommender europäischer Star. Er konnte allerdings die um ihn entstandene Euphorie nie richtig nutzen. Spätestens nach seiner ersten Niederlage gegen Rick Story im Oktober 2014 zog der McGregor-Hype-Train im Eiltempo an ihm vorbei. Für ihn ist dieser Kampf die große Chance, wieder auf sich aufmerksam zu machen. Sein Gegner ist ausgerechnet Alan Jouban, ein Mann mit ausgesprochenem Starpotential, der sich in Szene zu setzen weiß.

Neben seiner Karriere als Sportler ist er Model und TV-Analytiker für UFC Now. Der Amerikaner gewann 2016 jeden seiner drei Kämpfe und wurde in seiner Karriere noch nie durch Submission bezwungen. Genau dort liegt aber die Stärke von Nelson. Der Isländer holte elf seiner 15 MMA-Siege durch Hebelgriffe, die seine Gegner zur Aufgabe zwangen. Doch siegen allein wird zu wenig sein, der Gewinner muss auch eine dementsprechende Show bieten. In dieser Hinsicht orientiert sich die UFC gerne am Wrestling. Kein Verband der Welt versteht es inzwischen so gut wie die UFC, Geschichten über seine Athleten zu erzählen.

Emotionen:

Brad "One Punch" Pickett vs Marlon "Chito" Vera

Bei Brad Pickett benötigt es nicht viel Phantasie, um ihn passend zu inszenieren. Der bodenständige Fanliebling lässt seine Anhänger an seinen Gefühlen teilhaben, weshalb sich viele mit ihm identifizieren können. Am Samstag steigt der Brite zum letzten Mal in das Oktagon, ein tränenreicher und emotionaler Abschied ist garantiert. Sein Kampf drohte zu platzen, als sein ursprünglicher Gegner Henry Briones wegen einer Verletzung bereits zum dritten Mal absagte. Doch Marlon Vera sprang kurzfristig ein, damit steht einem würdigen Abtritt nichts mehr im Weg.

Der britische MMA-Pionier und ehemalige Amateurboxer versuchte sich erstmals 2004 in London in einem professionellen Kampf und ging nach nur 17 Sekunden als Sieger hervor. Seine Auftritte waren immer kurzweilig, in fünf seiner ersten sechs Kämpfe in der UFC kassierte er im Anschluss die begehrte Performance-Prämie (derzeit mit 50.000 Dollar dotiert). Davor besiegte er unter anderem den amtierenden Flyweight-Weltmeister Demetrious "Mighty Mouse" Johnson, der inzwischen für viele als bester UFC-Kämpfer aller Divisionen gilt.

Dass Pickett am Samstag mit seinem Markenzeichen, einem Trilby-Hut, einläuft, ist sicher. Ob der bekennende Tottenham-Fan aufgrund des UFC-Sponsor-Deals mit Reebok auch seine Hosenträger präsentieren kann, ist mehr als fraglich. Vielleicht legt ja Präsident Dana White hinter den Kulissen ein gutes Wort ein, immerhin zählt er zu Picketts größten Fans.

Alle UFC-News