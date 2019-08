Dominic Thiem vor US Open: "Erste Runde irgendwie überstehen"

Nach einem einstündigen Training mit Marcelo Arevalo aus El Salvador gab Dominic Thiem noch einen kurzen letzten Einblick in seine aktuelle Verfassung. Topfit sieht sich der Weltranglisten-Vierte auch am Tag vor seinem ersten Einsatz bei den US Open 2019 noch nicht.

"Es geht. Ich bin immer noch nicht auf 100 Prozent. Sicher bin ich heiß drauf, aber ich muss natürlich schauen, wie der körperliche Zustand ist. Die letzten drei Tage waren eigentlich okay, aber es waren halt auch nur drei Tage", erklärte Thiem.

Das Match könne er auf jeden Fall spielen. "Aber ich habe keine Ahnung wie gut ich spielen werde oder wie gut ich das körperlich durchstehe. Mein Ziel ist natürlich, die erste Runde irgendwie zu überstehen und dann wäre ein freier Tag. So gebe ich mir selber noch Zeit, dass ich dann irgendwann im Turnier voll fit bin, aber es kann natürlich auch morgen vorbei sein."

Von den Schlägen her sah das Montag-Training in Flushing Meadows gut aus, Thiem musste allerdings doch immer wieder auch länger durchatmen. Daher scheint die Taktik auch klar: Möglichst schnell auf Punkt zu spielen. "Ja, keine langen Rallyes gehen, so wenig körperliche Kraft wie möglich verbrauchen. Aber natürlich geht es nicht ohne. Ich werde schauen, dass ich schon eine große Intensität gehe, aber doch die Ballwechsel nicht allzu lang halte."