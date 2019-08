Dominic Thiem – Thomas Fabbiano heute live: US Open im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstag startet Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem gegen Thomas Fabbiano in die 1. Runde der US Open. Wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Thiem trifft damit zum ersten Mal auf den 30-jährigen Italiener, der aktuell auf Platz 87 in der Weltrangliste liegt. Ein kleines Fragezeichen liegt noch hinter Thiems Gesundheitszustand - der Österreicher kränkelte zuletzt und könnte in seinen Kraftreserven etwas eingeschränkt sein.

Thiem vs. Fabbiano heute live im Free-TV und Livestream

Thiems Auftakt in den USA ist am Dienstag das 2. Match nach 18.00 Uhr MESZ. Wie üblich berichtet der TV-Sender Eurosport auf Eurosport 2 von den US Open. Zudem ist die Partie auch auf ORF Sport + zu sehen.

Neu ab diesem Jahr ist, dass ihr die US Open auch über DAZN verfolgen könnt! Durch die Kooperation mit Eurosport haben DAZN-Kunden die Möglichkeit, den Eurosport-Channel auf der Streaming-Plattform abzurufen. Somit sind die meisten Spiele - am Dienstag auch Thiem/Fabbiano - des vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres bei DAZN zu sehen.

Die Partnerschaft gilt nicht nur für die US Open, sondern auch für die Australian sowie French Open im kommenden Jahr. Darüber hinaus zeigt DAZN mit Darts, Basketball, den vier großen US-Sport-Ligen und jeder Menge Fußball noch viel mehr Live-Sport.

Ein Abo kostet 11,99 Euro pro Monat. Der erste Monat ist dabei gratis. Zudem besteht die Möglichkeit ein Jahresabo abzuschließen. Dieses kostet 119,99 Euro.

Dominic Thiem - Thomas Fabbiano im Liveticker

Habt ihr nicht die Möglichkeit, Thiems Auftakt-Match in Bewegtform zu sehen, bieten wir euch einen Liveticker an. Bitte hier entlang.

Vor US Open: Thiem in Weltrangliste weiter Vierter

Keine Veränderungen in den Top Ten der Tennis-Weltrangliste der Herren hat die Woche vor den US Open gebracht. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem liegt in dem am Montag veröffentlichten Ranking der Herren hinter Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer unverändert auf Rang vier.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den US Open

Das beste Abschneiden gelang Thiem bei den US Open im vergangenen Jahr, als er an Rafael Nadal im Viertelfinale scheiterte. Drei weitere Male erreichte er die zweite Woche (Achtelfinale).