Dominic Thiem sagt US Open-Termine am Freitag ab: "Er ist noch nicht, wo er sein sollte"

Ein öffentlicher "Media Day" mit vielen Stars der US Open im Louis Armstrong Stadium, doch einer hat kurzfristig abgesagt: Dominic Thiem hätte am Freitag in Flushing Meadows eigentlich Rede und Antwort stehen sollen, doch der Weltranglisten-Vierte hat sich entschieden, seinem Körper einen Tag zusätzliche Pause zu geben. Nach seiner viralen Infektion geht der Genesungsprozess langsamer als erhofft.

Die gute Nachricht: Verschlechtert hat sich sein Zustand aber auch nicht. "Es wären heute auch extrem viele andere Geschichten gewesen. Media Day, Termine mit Babolat, Rolex und am Abend auch noch etwas. Jetzt haben wir gesagt, wir machen den einen Tag Pause. Es ist nichts Beunruhigendes, aber der Fortschritt ist nicht so schnell gegangen wie erwartet", berichtete Thiem-Manager Herwig Straka im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Von einem Rückfall könne keine Rede sein. "Er ist nicht krank oder hat einen Rückfall gekriegt, sondern er ist einfach noch nicht dort, wo er sein sollte. Darum haben wir aktiv diese Entscheidung getroffen." Thiem hatte übrigens schon am Vortag, nach seinem Training mit Roger Federer, eine geplante zweistündige Nachmittags-Trainingseinheit ebenso abgesagt.

Thiem-Manager Herwig Straka: "Auslosung ist gut verlaufen"

Die Auslosung in die untere Tableau-Hälfte spielt dem als Nummer 4 gesetzten Thiem zumindest in die Hände, denn er muss jetzt erst am Dienstag ins Turnier einsteigen. "Das ist ein wichtiger (zusätzlicher, Anm.) Tag. Die Auslosung ist Gott sei Dank so gut verlaufen, dass er erst am Dienstag spielt", meinte auch der 53-jährige Steirer. Thiem trifft zum Auftakt auf den Italiener Thomas Fabbiano (ATP-87.).