Dominic Thiem ohne Satzverlust zum Kitzbühel-Titel

Dominic Thiem hat am Samstagabend das Finale des ATP-250-Turniers in Kitzbühel gewonnen. In einer Partie, die zwei Mal aufgrund von Regens unterbrochen werden musste, setzte er sich gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas vor 5.600 Zusehern mit 7:6(0), 6:1 durch. Auf dem Weg zum Titel verlor Österreichs Tennis-Nummer-eins keinen einzigen Satz.

Er ist der erste Österreicher seit 9.8.1993, als Thomas Muster den bis dato einzigen Titel für die Alpenrepublik in der Profi-Ära dieses Events in Tirol gefeiert hatte. 9.490 Tage später war Dominic Thiem an der Reihe, er hat damit wie einst Muster ebenfalls mit 25 Jahren erstmals in Österreich zugeschlagen.

Während Thiem im ersten Satz lange kämpfen musste, packte er ab dem Tiebreak sein bestes Tennis aus. Dort ließ er seinem Gegner keinen einzigen Punkt und stellte wenig später mit einem frühen Break zum 2:0 die Weichen früh auf einen Erfolg.

Dominic Thiem: "Bin komplett aus dem Häuschen"

"Es ist absolut unglaublich, einer meiner größten Träume, seit ich zum Tennis spielen begonnen habe, ist heute in Erfüllung gegangen", meinte Thiem, der zum vierten Mal in Folge vor ausverkaufter Kulisse gewonnen hatte, in einer ersten Reaktion zum Publikum. "Ich glaube, es gibt gar keine schöneren Sachen in einem Sportlerleben, als so etwas zu Hause vor so einem unglaublichen Publikum erleben zu dürfen. Ich bin komplett aus dem Häuschen."

Thiem gewann die lang ersehnte "Goldene Gams" als Siegestrophäe, einen Siegerscheck in Höhe von 90.390 Euro und kann 250 Zähler für die beiden Ranglisten mitnehmen. Zudem hat der zweifache French-Open-Finalist nun allein in diesem Jahr schon knapp über 4 Mio. US-Dollar Preisgeld gewonnen.

Noch am Wochenende geht es für den Weltranglistenvierten zum ATP Masters nach Montreal, wo er in der ersten Runde ein Freilos hat. In der zweiten Runde trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Denis Shapovalov und Pierre-Hugues Herbert. Thiem wird wohl am Mittwoch erstmals im Einsatz sein.

© getty

Dominic Thiems Weg zum Kitzbühel-Titel