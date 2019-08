Dominic Thiem - Lorenzo Sonego heute live im Free-TV: ATP Kitzbühel im Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag trifft Dominic Thiem im Halbfinale der Generali Open in Kitzbühel auf Lorenzo Sonego. Was ihr über das Match wissen müsst und wo ihr es heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Sichere dir jetzt den kostenfreien DAZN-Probemonat und sehe das gesamte ATP-Turnier in Kitzbühel live.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im Viertelfinale setzte sich der an Nummer eins gesetzte Dominic Thiem souverän in zwei Sätzen mit 7:6 (7:4) und 6:4 gegen Pablo Andujar durch.

Kitzbühel-ATP, Halbfinale: Die Spiele des heutigen Tages

Um 13.30 Uhr geht es heute auf dem Centre Court in Kitzbühel los, wens sich Casper Ruud und Albert Ramos gegenüberstehen. Im Anschluss bestreitet dann Dominic Thiem sein Match gegen Lorenzo Sonego. Planmäßig ist das Spiel auf 14.50 Uhr angesetzt.

Im Halbfinale stehen folgende Partien an:

Uhrzeit Partie 13.30 Uhr Casper Ruud - Albert Ramos 14:50 Uhr Dominic Thiem (1) - Lorenzo Sonego (7)

Generali Open: Halbfinale heute im TV und Livestream

Das ATP-Turnier in Kitzbühel könnt ihr heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen. So könnt ihr die beiden Halbfinals entweder bei Servus TV oder beim Streamingdienst DAZN sehen. Die jeweiligen Live-Berichterstattungen starten pünktlich zu Beginn des ersten Matches, also um 13.30 Uhr. Darüber hinaus bietet Servus TV ebenfalls einen Livestream an.

Der Streaminganbieter DAZN zeigt neben den Generali Open noch viele weitere Tennis-Events. Durch die neue Kooperation mit Eurosport verfügt DAZN über die French Open, Australian Open und US-Open. Auch WTA-Turniere kommen bei DAZN nicht zu kurz. Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr und ist zudem jederzeit kündbar.

Dominic Thiem gegen Lorenzo Sonego heute im Liveticker

Wer das Match von Dominic Thiem gegen Lorenzo Sonego nicht an den Bildschirmen verfolgen kann, ist beim Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst ihr keine wichtigen Spielszenen und Geschehnisse.

Der Liveticker geht zu Matchbeginn online. Das andere Halbfinale zwischen Casper Ruud und Albert Ramos könnt ihr auf der turniereigenen Seite verfolgen.

© getty

Generali Open 2019: Die Preisgelder

Folgendes Preisgeld und die angegebenen Weltranglistenpunkte werden bei Erreichen der jeweiligen Runde beim ATP-Turnier in Kitzbühel verteilt: