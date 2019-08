Dominic Thiem gegen Denis Shapovalov heute live: ATP Montreal im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem tritt im heutigen Match beim ATP-Turnier in Montreal gegen Denis Shapovalov an. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Beim ATP-Turnier in Kanada geht neben Dominic Thiem unter anderem Rafael Nadal an den Start. Eine Woche nach dem Triumph des Österreichers beim Turnier in Kitzbühel soll nun der nächste Sieg folgen.

© getty

Dominic Thiem vs. Denis Shapovalov heute live

Dominic Thiem durfte in der ersten Runde aussetzen. Sein Gegenüber Denis Shapovalov setzte sich in Runde 1 mit 6:3, 7:5 gegen Pierre-Hugues Herbert durch.

Die heutige Partie gegen den Kanadier wurde vorerst auf 18 Uhr österreichischer Zeit terminiert. Der Beginn der Partie kann sich allerdings auch nach hinten verschieben. Ein Start in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist nicht unwahrscheinlich.

Dominic Thiem und Denis Shapovalov im Vergleich

Bisher trafen die beiden Spieler nur ein Mal aufeinander. Im Sechzehntelfinale von Acapulco 2018 setzte sich Thiem gegen Shapovalov mit 6:2, 6:3 durch.

Dominic Thiem Kategorie Denis Shapovalov 185 cm Größe 185 cm 25 Alter 20 Rechts Hand Links 255/140 Spiele gewonnen/verloren 64/60 14 Titel 0 18.351.157 Dollar Erspieltes Preisgeld 3.307.221 Dollar

Dominic Thiem gegen Shapovalov heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich für mehrere ATP-Turniere die Übertragungsrechte gesichert, so auch für das Turnier in Montreal. Übertragungsstart heute ist um 18 Uhr. Ihr könnt Sky auch via SkyGo im Livestream sehen. Folgende Kommentatoren werden sich über die Turnier-Tage abwechseln:

Sascha Roos

Stefan Hempel

Marcel Meinert

Markus Gaupp

Dominic Thiem vs. Denis Shapovalov heute im LIVE-TICKER

Falls ihr kein Sky-Abo habt oder eurer Datenvolumen nicht für eine Livestream-Übertragung ausreicht, könnt ihr das Spiel von Dominic Thiem gegen Denis Shapovalov im LIVE-TICKER von SPOX verfolgen.

ATP-Turnier in Montreal: Preisgeld

Das Gesamtpreisgeld betrug rund 5,7 Millionen US-Dollar. Folgendes Preisgeld und folgende Weltranglistenpunkte erhalten die Spieler: