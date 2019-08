Dominic Thiem bei den US Open 2019: Auslosung, Spielplan, nächster Gegner, TV-Übertragung

Dominic Thiem hat seine Krankheit überwunden und schlägt ab kommenden Montag in New York auf. Bei den US Open 2019 bekommt er am Donnerstagabend seinen Auftaktgegner für die erste Runde zugelost. SPOX zeigt, auf wen Thiem treffen kann, und wo seine Matches im TV und Livestream gratis zu sehen sind.

Im Vorjahr erreichte Thiem bei den US Open das Viertelfinale. Mit Siegen über Kevin Anderson, Taylor Fritz, Steve Johnson (über fünf Sätze) und Mirza Basic erspielte er sich ein Duell mit Rafael Nadal. Dieses Viertelfinale sollte ein Match für die Ewigkeit werden. Der Spanier rang Thiem nach einer Klatsche im ersten Satz in fünf hart umkämpften Durchgängen mit 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:5 nieder. Viele sprachen vom besten Match der Tennis-Saison 2018.

© getty

US Open 2019: Dominic Thiems Gegner in der ersten Runde

Dominic Thiem kennt seinen ersten Gegner bei den US Open 2019 nach der Auslosung. Diese findet am Donnerstag, 22. August, um 18 Uhr in New York statt. Thiem ist dabei in jedem Fall an Position 4 gesetzt und kann damit erst frühestens im Halbfinale auf Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal treffen.

Dominic Thiem bei den US Open: Wann spielt Thiem?

Vom 26. August bis zum 8. September steigt in New York das letzte Grand Slam des Jahres. Der exakte Spielplan steht noch nicht fest, Thiem bestreitet seine erste Partie entweder am 26. oder am 27. August.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den US Open

Das beste Abschneiden gelang Thiem bei den US Open im vergangenen Jahr, als er an Rafael Nadal im Viertelfinale scheiterte. Drei weitere Male erreichte er die zweite Woche (Achtelfinale).

Jahr Runde Verloren gegen 2018 Viertelfinale Rafael Nadal (ESP) 2017 Achtelfinale Juan Martin del Porto (ARG) 2016 Achtelfinale Juan Martin del Porto (ARG) (Aufgabe) 2015 Dritte Runde Kevin Anderson (RSA) 2014 Achtelfinale Tomas Berdych (CZE)

Preisgeld bei den US Open: Neuer Rekord

Die Preisgelder bei den Grand Slams schrauben sich stets in die Höhe, 2019 macht keine Ausnahme: 57,24 Millionen US-Dollar werden zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verteilt. Damen und Herren bekommen dasselbe Preisgeld, hier sind die Prämien ab dem Achtelfinale: