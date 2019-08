Dominic Thiem - Albert Ramos-Vinolas heute live im Free-TV: ATP Kitzbühel im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem steht im Finale der Generali Open in Kitzbühel. Sein Gegner im Endspiel ist der Spanier Albert Ramos-Vinolas. Wie ihr die Finalpartie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

Sichere dir jetzt den kostenfreien DAZN-Probemonat und sehe das gesamte ATP-Turnier in Kitzbühel live.

Im Halbfinale setzte sich Thiem in zwei Sätzen souverän gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch. Nun wartet im Finale der Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Kitzbühel-ATP: So gingen die Halbfinalpartien aus

Um 13.30 Uhr ging gestern das erste Halbfinale los. Dort konnte sich Ramos-Vinolas gegen Casper Ruud durchsetzen. Damit steht der Sieger von Gstaad im zweiten ATP-Finale innerhalb einer Woche.

Im Anschluss spielte Thiem gegen Sonego. Das Match musste kurz vor dem Tie-Break im zweiten Satz wegen Regens unterbrochen werden. Thiem kommentierte die Wetterverhältnisse mit: "Die Regenpause vor dem Tie-Break war nicht angenehm, ich war davor gut drinnen." Letztlich konnte sich Thiem aber für das Finale qualifizieren.

So gingen die beiden Halbfinal-Partien in Kitzbühel aus:

Uhrzeit Partie Ergebnis Freitag, 13.30 Uhr Casper Ruud - Albert Ramos-Vinolas 5:7, 4:6 Freitag, 17.15 Uhr Dominic Thiem (1) - Lorenzo Sonego (7) 6:3, 7:6 (8:6)

Generali Open: Finale heute im TV und Livestream

Das Finale der Generali Open in Kitzbühel wird im TV und im Livestream übertragen. Das Endspiel des ATP-Turniers in Kitzbühel könnt ihr in Deutschland beim Streamingdienst DAZN sehen. Die Partie wird im Anschluss an das Finale des Doppel-Turniers gespielt, welches um 12.30 Uhr anfängt.

In Österreich hat sich ServusTV die Rechte am Turnier gesichert und zeigt das Finale sowohl im TV, als auch im Livestream.

Neben den Generali Open zeigt der Streaminganbieter DAZN noch viele weitere Tennis-Events. Durch die neue Kooperation mit Eurosport verfügt DAZN unter anderem über die French Open, Australian Open und US-Open. Auch WTA-Turniere kommen bei DAZN nicht zu kurz. Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr und ist zudem jederzeit kündbar.

Dominic Thiem gegen Albert Ramos-Vinolas heute im Liveticker

Wer das Final-Match zwischen Dominic Thiem und Albert Ramos-Vinolas nicht im Livestream verfolgen kann, kann dafür beim SPOX-Liveticker mitlesen. Auch hier verpasst ihr keinen Ballwechsel und keinen Satzgewinn. Der Liveticker startet mit Beginn der Finalpartie.

© getty

Generali Open 2019: Die Preisgelder

Dominic Thiem kann sich heute nicht nur den Turniersieg in Kitzbühel holen, sondern auch eine satte Punkte- und Preisgeldprämie einstreichen.