Tag 2 in Wimbledon läuft und erstmals ist Dominic Thiem im Einsatz. Sein Match in der 1. Runde gegen Sam Querrey könnt ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wimbledon: Dominic Thiem - Sam Querrey heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Das Match zwischen Dominic Thiem und Sam Querrey ist heute um 13.30 Uhr angesetzt. Gespielt wird auf Court No. 2.

Vor Beginn: Allerdings geht Thiem als Nummer vier der Welt natürlich trotdem als klarer Favorit ins Spiel. Er ist insgesamt der bessere Spieler und stand nicht umsonst vor wenigen Wochen bei den French Open im Endspiel gegen Rafael Nadal.

Vor Beginn: Mit Querrey trifft Thiem auf einen der schwierigsten Gegner, den man als gesetzter Spieler in der ersten Runde zugelost bekommen kann. Der US-Amerikaner stand zuletzt in Eastbourne im Finale (3:6, 4:6 gegen Taylor Fritz) und hat einen starken Aufschlag - gerade im Rasentennis ein echter Vorteil. 2016 gelang Querrey die Sensation, als er Novak Djokovic aus dem Turnier warf.

© getty

Dominic Thiem im Porträt

Profi seit 2011 Matches gewonnen 249 Matches verloren 138 Bestes ATP-Ranking 4 Bestes Doppel-Ranking 79 Preisgeld 18,1 Millionen US-Dollar Aktuelles Ranking 4

Sam Querrey im Porträt

Profi seit 2006 Matches gewonnen 358 Matches verloren 289 Bestes ATP-Ranking 11 Bestes Doppel-Ranking 23 Preisgeld 11,5 Millionen US-Dollar Aktuelles Ranking 65

Wimbledon heute live: Thiem vs. Querrey im TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Stattdessen hat sich Sky die Rechte am Match (und am gesamten Turnier) gesichert und zeigt es sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Dieser ist für Kunden via Sky Go empfangbar.

Highlights und Hintergrundberichte sind hingegen auf Sky Sport News HD frei verfügbar.