Wimbledon: Das Finale zwischen Roger Federer und Novak Djokovic heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Es ist soweit: Das Herren-Finale in Wimbledon steht an. Roger Federer trifft auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Wimbledon-Finale 2019 findet natürlich auf dem Centre Court in London, dem größten Platz der Anlage statt. Mit Novak Djokovic hat Roger Federer das absolute Non-plus-ultra der gegenwärtigen Tennis-Welt vor der Brust.

Roger Federer gegen Novak Djokovic: Daten und Fakten

Das Finale in Wimbledon wird traditionell auf dem Centre Court im Südwesten Londons ausgetragen. Los geht es um 15 Uhr. Genau 15.000 Zuschauer werden das Glück haben, das Match live vor Ort mitzuverfolgen.

Wimbledon-Finale live: Roger Federer - Novak Djokovic im TV und Livestream

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wird, anders als die anderen großen Tennis-Turniere, in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte am Rasen-Klassiker gesichert.

Sky zeigt alle entscheidenden Matches live und in voller Länge. Ab 14.45 Uhr stimmt der Sender auf Sky Sport 1 HD auf das Herren-Finale ein, bevor es um 15 Uhr zwischen Federer und Djokovic zur Sache geht.

Neben der TV-Übertragung stellt Sky auch einen Online-Livestream zur Verfügung. Diesen könnt ihr als Sky-Abonnenten über die kostenlose SkyGo-App empfangen, die sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit liegt.

© getty

Wimbledon-Finale heute im Liveticker

Wenn ihr auf ein Bewegtbild zum Wimbledon-Finale verzichten könnt oder euch ein Sky-Abonnement zu kostspielig erscheint, seid ihr auch hier bei SPOX bestens aufgehoben.

SPOX bietet einen umfassenden Liveticker, der euch auch schon vor dem Spiel mit Informationen zum Match füttert. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht des Tages.

Wimbledon 2019: Die Halbfinals im Überblick

In einem spektakulären Match konnte Roger Federer sich gegen seinen langjährigen Freund und Rivalen durchsetzen. Djokovic hatte gegen den Spanier Bautista Agut vergleichsweise leichtes Spiel.

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Roger Federer Rafael Nadal 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 Novak Djokovic Roberto Bautista Agut 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Wimbledon: Die Siegerliste der vergangenen zehn Jahre

In den vergangenen zehn Jahren gewannen Federer und Djokovic gemeinsam ganze sieben Mal das Rasen-Turnier in Wimbledon. Vier Mal krönte sich Djokovic zum Sieger, während Federer sich drei Mal über den Titel freuen durfte.