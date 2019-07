Dominic Thiem - Sam Querrey: Wimbledon heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auf Dominic Thiem wartet gleich in seinem Wimbledon-Auftaktmatch am Dienstag ein echter Prüfstein: Der US-Amerikaner Sam Querrey stand vor zwei Jahren auf dem "heiligen Rasen" im Halbfinale und erreichte nun bei der Generalprobe in Eastbourne das Endspiel. SPOX erklärt, wo die Partie im TV und Livestream gezeigt wird.

"Er ist einer von den Gegnern, wo ich vor allem in Wimbledon eine gute Leistung abrufen kann und trotzdem verlieren kann", weiß Thiem.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Das heißt, das ist wirklich, wirklich schwierig. Es hat 10, 15 Gegner gegeben, die keiner haben will in der ersten Runde, Querrey ist hundertprozentig einer von denen", betonte der Weltranglistenvierte aus Niederösterreich und verwies auch auf die aktuell "gute Form" seines 1,98 Meter großen Kontrahenten, der im ATP-Ranking bereits die Nummer elf war.

Dominic Thiem - Sam Querrey: Wann spielt Thiem?

Dominic Thiem beginnt beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon am Dienstag gegen Sam Querrey in der zweiten Partie nach 12.00 Uhr MESZ auf Court 2. Davor wird ein Damen-Match stattfinden. Dennis Novaks Erstrundenspiel gegen den Ungarn Marton Fucsovics ist die vierte auf Court 9 (jeweils live Sky), nach zwei Damen- und einem Herren-Match.

Thiem vs. Querrey: Livestream, TV-Übertragung

Anders als bei den anderen drei Grand Slams wird Wimbledon exklusiv von Sky übertragen. Damit ist das Treiben auf dem englischen Grün nur im Pay-TV oder aber im kostenpflichtigen Livestream via Sky Go zu sehen. Highlights und Hintergrundberichte sendet der Sender auf Sky Sport News HD im Free-TV.

SPOX bietet darüber hinaus ausgewählte Matches im Liveticker an. Jede Partie von Dominic Thiem wird klarerweise live verfolgt. Eine Übersicht zu den Livetickern von SPOX findet ihr hier.

Thiem gegen Querrey im Head to Head (H2H)

Thiem lieferte sich mit dem US-Athleten Querrey bisher vier Duelle. Drei davon konnte Thiem für sich entscheiden. Zuletzt siegte Thiem gegen den 31-Jährigen 2018 in Wien, davor 2017 beim ATP Masters in Rom. Erst einmal musste sich Thiem dem Auschlagspezialisten beugen: Im Viertelfinale von Acapulco im Jahr 2017.

Zeitplan in Wimbledon 2019

Tag Beginn Event Montag, 1. Juli 11 Uhr 1. Runde Damen & Herren Dienstag, 2. Juli 11 Uhr 1. Runde Damen & Herren Mittwoch, 3. Juli 11 Uhr 2. Runde Damen & Herren Donnerstag, 4. Juli 11 Uhr 2. Runde Damen & Herren Freitag, 5. Juli 11 Uhr 3. Runde Damen & Herren Samstag, 6. Juli 11 Uhr 3. Runde Damen & Herren Sonntag, 7. Juli - Ruhetag/ Spielfrei Montag, 8. Juli 11 Uhr Achtelfinale Damen & Herren Dienstag, 9. Juli 11 Uhr Viertelfinale Damen Mittwoch, 10. Juli 11 Uhr Viertelfinale Herren Donnerstag, 11. Juli 14 Uhr Halbfinale Damen Freitag, 12. Juli 14 Uhr Halbfinale Herren Samstag, 13. Juli 14 Uhr Finale Damen Sonntag, 14. Juli 14 Uhr Finale Herren

Dominic Thiem: Abschneiden in Wimbledon

© GEPA

Thiem ist bislang fünf Mal in London angetreten. Erst ein Mal schaffte er es ins Wimbledon-Achtelfinale.