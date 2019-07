Dominic Thiem - Marton Fucsovics: ATP Hamburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem hat bei seinem Sand-Comeback auf der ATP-Tour gegen den Uruguayer Pablo Cuevas erfolgreich mit 6:3, 7:6(3) bestanden. Nun geht es am Mittwoch gleich weiter in der nächsten Runde, wo er auf den 27-jährigen Ungarn Marton Fucsovics trifft. SPOX erklärt, wo die Partie im TV und Livestream gezeigt wird.

Gegner am Mittwoch um 15:00 Uhr ist Marton Fucsovics, der in der Runde der letzten 32 den Deutschen Philipp Kohlschreiber mit 6:3, 6:0 eliminierte. Es wird das erste Aufeinandertreffen von Thiem und Fucsovics auf der ATP-Tour.

Möglicher erster gesetzter Gegner wäre im Viertelfinale des mit 1,855 Mio. Euro dotierten Events am Rothenbaum der Chilene Cristian Garin (8), im Halbfinale könnte es gegen Fabio Fognini (ITA-3) oder Jan-Lennard Struff (GER-7) gehen.

Dominic Thiem - Marton Fucsovics: Wann spielt Thiem?

Dominic Thiem ist in der zweiten Runde der ATP-Tour in Hamburg am Mittwoch im Einsatz. Das Match ist als drittes des Tages angesetzt und wird daher frühestens um 15:00 Uhr starten - je nachdem wie lange die vorherigen Duelle dauern.

Dominic Thiem - Marton Fucsovics: Livestream, TV-Übertragung

© GEPA

Die Partie wird in Österreich vom Bezahlsender Sky übertragen, der die Rechte an der kompletten ATP-Tour inne hat.

Über TennisTV, dem Streamingdienst der ATP, gibt es das Match ebenfalls im Livestream zu sehen.

Dominic Thiem - Marton Fucsovics im Liveticker

SPOX bietet zum Duell von Dominic Thiem gegen Fucsovics natürlich einen umfassenden Liveticker an.