Dominic Thiem - Andrey Rublev: Hamburg Open heute im Livestream & Liveticker

Dominic Thiem hat mit Siegen über Marton Fucsovics und Pablo Cuevas das Viertelfinale der Hamburg Open erreicht. Dort trifft er am heutigen Freitag auf den Russen Andrey Rublev (nicht vor 13 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Thiem war mit seinen ersten zwei Auftritten und den "Siegen gegen zwei starke Gegner" zufrieden. Gegen Rublew hat er die zwei bisherigen Duelle gewonnen. "Er ist ein guter Freund, er spielt stark", sagte der 25-Jährige über die Nummer drei Russlands. Der 21-Jährige rangiert in der Weltrangliste an der 78. Stelle und scheiterte zuletzt in Umag im Achtelfinale.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im direkten Duell mit Rublev führt Thiem 2-0.

© GEPA

Wo Dominic Thiem - Andrey Rublev im Livestream & TV gezeigt wird

Thiems Match ist als zweites auf dem Center Court angesetzt. Das Spiel wird nicht vor 13 Uhr stattfinden. In Österreich wird das Match vom Pay-TV-Sender Sky auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen. Philipp Paternina und Otto Rosenauer kommentieren.

Über TennisTV, dem Streamingdienst der ATP, gibt es das Match ebenfalls im Livestream zu sehen.

LIVETICKER: Dominic Thiem gegen Andrey Rublev

SPOX begleitet alle Spiele von Dominic Thiem im Liveticker mit. Zum Ticker vom Match gegen Rublev geht es hier entlang.

Dominic Thiem: Abschneiden in Hamburg

Thiem war bislang zwei Mal beim Turnier am Hamburger Rothenbaum angetreten. Sein bestes Ergebnis ist ein Viertelfinale aus dem Vorjahr.