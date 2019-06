French-Open-Halbfinale: Dominic Thiem - Novak Djokovic heute im Livestream und TV

Der Regen machte Dominic Thiem und Novak Djokovic im French-Open-Halbfinale am Freitag einen Strich durch die Rechnung: Nach mehreren Regen-Unterbrechungen wurde die Partie auf Samstag verschoben. Beim Stand von 6:2, 3:6, 3:1 für Thiem nach einem Break gegen Djokovic geht es um 12:00 Uhr weiter. SPOX erklärt, wo das Match im Free-TV und Livestream zu sehen ist.

Rafael Nadal war bereits zuvor mit einem Drei-Satz-Sieg über Roger Federer in sein zwölftes Finale in Paris eingezogen. Nadal kämpft am Sonntag auch um seinen zwölften Titel in Roland Garros.

Thiem vs. Djokovic: Wann geht das Halbfinale der French Open weiter?

Dominic Thiems Halbfinale gegen Novak Djokovic wird am Samstag um 12:00 Uhr fortgesetzt.

© getty

Dominic Thiem vs. Novak Djokovic im Free-TV, Live-Stream

Thiem gegen Djokovic wird auch am Samstag um 12:00 Uhr live auf ORF 1 übertragen. Doppel-Spezialist Alexander Peya fungiert dabei als Experte, Oliver Polzer kommentiert das Match.

Auf der TvThek des ORF ist die Partie ebenfalls (für alle User aus Österreich) gratis im Livestream zu sehen. Eurosport überträgt die French Open schon seit dem ersten Turniertag.

Dominic Thiem sieht sich gegen Djokovic im Vorteil

Dominic Thiem hat sich mit einem kurzen Statement zum bisherigen Halbfinal-Verlauf und dem verrückten Wetter gemeldet. "Break vor im dritten Satz. Ich gehe mit einem kleinen Vorteil ins Match", meinte Thiem zu seiner 3:1-Führung. "Ich habe noch nie bei so viel Wind gespielt. Für den Abbruch ist das Turnier verantwortlich, damit müssen beide Spieler leben."

Dominic Thiem - Novak Djokovic im Head to Head (H2H)

Thiem hat bislang eine klar negative Bilanz gegen Djokovic. Von den bisherigen acht Duellen konnte er nur zwei gewinnen, beide Matchsiege gelangen auf Sand. Ein Mal gewann er 2017 auch bei den French Open.

Jahr Turnier Sieger Ergebnis 2019 Madrid Djokovic 7:6(2), 7:6(4) 2018 Monte Carlo Thiem 6:7(2), 6:2, 6:3 2017 French Open Thiem 7:6(5), 6:2, 6:3 2017 Rom Djokovic 6:1, 6:0 2016 ATP Finals Djokovic 6:7(10), 6:0, 6:2 2016 French Open Djokovic 6:2, 6:1, 6:4 2016 Miami Djokovic 6:3, 6:4 2014 Shanghai Djokovic 6:3, 6:4

Dominic Thiem: Abschneiden bei den French Open

Thiem ist bislang fünf Mal in Paris angetreten. Drei Mal davon erreichte er mindestens das Halbfinale, im Jahr 2019 gelang ihm das zum vierten Mal.