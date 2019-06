Dominic Thiem - Karen Khachanov im Free-TV: French Open heute im Livestream & Liveticker

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem war nach seiner bisher besten Performance in der vierten Runde gegen Lokalmatador der French Open Gael Monfils hochzufrieden. Im Viertelfinale trifft der Lichtenwörther auf den Russen Karen Chatschanow (hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Match im Livestream oder TV mitzuverfolgen ist.

Thiem ist nun so richtig angekommen in seinem 22. Grand-Slam-Turnier. "Gegen Monfils war es das erste Match, in dem ich keine Schwächephasen gehabt habe. Ich habe die ganze Zeit ein gutes Level gehalten. Es war mit Abstand das beste Match und das war auch nötig", resümierte der 25-jährige Niederösterreicher, der erstmals bei dieser Auflage der French Open vor Ort auch von Vater Wolfgang angefeuert wurde.

"Die ersten Matches waren durchwachsen. Wenn ich extra herkomme, will ich schon was Gescheites sehen", scherzte Wolfgang Thiem nach dem vierten Viertelfinaleinzug en suite. Dort bekommt es Thiem, dem von US-Schauspielerin Whoopi Goldberg nach dem Serena-Williams-Eklat bei einer Pressekonferenz eine "schlechte Persönlichkeit" attestiert worden war, mit dem Russen Karen Chatschanow zu tun.

Dominic Thiem - Karen Chatschanow: Wann spielt Thiem?

Der als Nummer vier gesetzte Vorjahresfinalist aus Niederösterreich wurde diesmal wieder auf dem Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten Platz in Roland Garros, angesetzt. Vor der Partie geht ein Damen-Viertelfinale in Szene, das Thiem-Match ist daher das zweite nach 14:00 Uhr. Mit einem Beginn vor 15:30 ist daher nicht zu rechnen.



Thiem vs. Chatschanow in Paris: TV-Übertragung & Livestream

In Österreich zeigt der ORF alle Partien von Dominic Thiem live im Free-TV. Das Match wird diesmal sogar auf ORF 1 übertragen. Insgesamt zeigt der ORF auch auf ORF Sport Plus 30 Stunden vom Turnier live, inklusive den Finals der Damen und Herren. In der TvThek gibt es zudem für alle Spiele einen Livestream. ServusTV zeigt diesmal kein Live-Tennis.

Die Übertragungsrechte am gesamten Turnier hat sich Eurosport gesichert. Auf Eurosport 1 werden die Top-Partien im Free-TV gezeigt, außerdem gibt es auf Eurosport 2 und Eurosport 2 HD xtra zusätzliche Matches. Im Livestream bietet der Sender darüber hinaus den Eurosport Playeran, über den alle Courts live zu sehen sind.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Karen Chatschanow live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem gegen Chatschanow wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Karen Chatschanow im Head to Head (H2H)

Gegen den Russen spielte Thiem erst ein einziges Mal, verlor das Duell aber in der Halle.

Jahr Event Sieger Ergebnis 2018 ATP Masters 1000 Paris Chatschanow 6:4, 6:1

Dominic Thiem: Abschneiden bei den French Open

Thiem ist bislang fünf Mal in Paris angetreten. Drei Mal davon erreichte er mindestens das Halbfinale.