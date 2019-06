French Open, 3. Runde: Dominic Thiem vs. Pablo Cuevas heute im TV, Livestream und Liveticker

Der 25-jährige Vorjahresfinalist Dominic Thiem hat die ersten beiden Runden bei den French Open überstanden und sich in beiden Spielen gegen Tommy Paul (USA) und den Kasachen Alexander Bublik mehr geplagt als geplant. Thiem spielt nun am Samstag gegen den Urugayer Pablo Cuevas (hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Match im Liveticker, Livestream oder TV mitzuverfolgen ist.

Thiem hatte gegen Bublik wie schon in Runde eins viel Mühe mit seinem Gegner, der sehr unorthodox spielte. Bei 2:5 im vierten Satz musste der Lichtenwörther zwei Satzbälle abwehren und es gelang ihm doch noch, den fünften Satz zu vermeiden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für Thiem war sein insgesamt 50. Sieg auf Grand-Slam-Ebene, er weist nun eine 50:21-Bilanz auf. Der Vorjahresfinalist in Roland Garros ist damit der dritte Österreicher nach Thomas Muster (77 Siege) und Jürgen Melzer (59) mit zumindest 50 Siegen bei den vier Major-Turnieren.

Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale trifft Thiem auf Pablo Cuevas (URU). Gegen den 33-jährigen Südamerikaner hat Thiem eine 3:2-Bilanz.

Dominic Thiem - Pablo Cuevas: Wann spielt Thiem?

Dominic Thiem kehrt für sein Drittrundenmatch bei den French Open wieder auf den Court Suzanne Lenglen zurück. Der als Nummer 4 gesetzte Niederösterreicher trifft im dritten Match nach 11.00 Uhr auf den Uruguayer Pablo Cuevas. Davor wird ein Herren- und ein Damen-Match ausgetragen.

Thiem vs. Cuevas in Paris: TV-Übertragung & Livestream

In Österreich zeigt der ORF alle Partien von Dominic Thiem live im Free-TV. Das Match wird auf ORF Sport Plus übertragen. Insgesamt zeigt der Sender 30 Stunden vom Turnier live, inklusive den Finals der Damen und Herren. In der TvThek gibt es zudem für alle Spiele einen Livestream. ServusTV zeigt diesmal kein Live-Tennis.

Die Übertragungsrechte am gesamten Turnier hat sich Eurosport gesichert. Auf Eurosport 1 werden die Top-Partien im Free-TV gezeigt, außerdem gibt es auf Eurosport 2 und Eurosport 2 HD xtra zusätzliche Matches. Im Livestream bietet der Sender darüber hinaus den Eurosport Player an, über den alle Courts live zu sehen sind.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Pablo Cuevas live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem gegen Alexander Bublik wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Pablo Cuevas im Head to Head (H2H)

Anders als gegen Tommy Paul und Alexander Bublik ist Cuevas kein unbeschriebenes Blatt für Dominic Thiem. Der Wletranglisten-Vierte Thiem gewann bei zwei Niederlagen bisher drei Mal gegen Cuevas, der sich im ATP-Ranking auf Platz 47 wiederfindet.

Jahr Event Sieger Ergebnis 2019 Buenos Aires (ARG) Thiem 4:6, 6:4, 6:3 2018 ATP 1000 Masters Indian Wells (USA) Cuevas 3:6, 6:4, 4:2 (RET) 2017 ATP 1000 Masters Rom (ITA) Thiem 7:6 (4), 6:4 2017 ATP 1000 Masters Madrid (ESP) Thiem 6:4, 6:4 2015 Roland Garros (FRA) Cuevas 7:6 (7), 7:5, 6:7 (5), 7:5

© GEPA

Dominic Thiem: Abschneiden bei den French Open

Thiem ist bislang fünf Mal in Paris angetreten. Drei Mal davon erreichte er mindestens das Halbfinale.