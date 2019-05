French Open: Dominic Thiem - Tommy Paul heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem wird sein Auftaktmatch bei den mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open gegen den US-Amerikaner Tommy Paul am Montag bestreiten. Dem beim zweiten Tennis-Major in Paris als Nummer 4 gesetzten Niederösterreicher bleibt damit ein Frühstart schon am Sonntag, an dem je 16 Herren- und Damen-Einzel das Turnier eröffnen, erspart.

Dominic Thiem eröffnet seine sechsten French Open in Paris gegen den unbekannten US-Wildcardspieler Tommy Paul. Dies hat die Auslosung am Donnerstagabend auf der Anlage in Roland Garros ergeben. Der erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier als Nummer 4 gesetzte Tennis-Star aus Österreich würde in der zweiten Runde auf den Sieger aus Alexander Bublik (KAZ) gegen einen Qualifikanten treffen.

Der 25-jährige Niederösterreicher, der im Vorjahr erst im Endspiel Rafael Nadal unterlegen war, befindet sich als Nummer 4 des Grand-Slam-Turniers in der oberen Hälfte der Auslosung. Sollte Thiem zum vierten Mal en suite das Halbfinale erreichen, dann könnte es also zum Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic kommen. Gegen Sandplatz-König Rafael Nadal würde Thiem erst in einer Wiederholung des Endspiels im Finale antreten.

Dominic Thiem - Tommy Paul: Wann spielt Thiem?

Dominic Thiem eröffnet am Montag im 4. Match nach 11.00 Uhr seinen Angriff auf den French-Open-Titel. Der als Nummer 4 gesetzte Österreicher trifft auf seinem Lieblings-Platz, im Stadion Suzanne Lenglen, erstmals auf den US-Wildcardspieler Tommy Paul. Davor sind zwei Damen-Einzel sowie ein Herren-Single angesetzt.

Thiem vs. Paul in Paris: TV-Übertragung & Livestream

In Österreich zeigt der ORF alle Partien von Dominic Thiem live im Free-TV. Insgesamt zeigt der Sender 30 Stunden vom Turnier live, inklusive den Finals der Damen und Herren. In der TvThek gibt es zudem für alle Spiele einen Livestream. ServusTV zeigt diesmal kein Live-Tennis.

Die Übertragungsrechte am gesamten Turnier hat sich Eurosport gesichert. Auf Eurosport 1 werden die Top-Partien im Free-TV gezeigt, außerdem gibt es auf Eurosport 2 und Eurosport 2 HD xtra zusätzliche Matches. Im Livestream bietet der Sender darüber hinaus den Eurosport Player an, über den alle Courts live zu sehen sind.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Tommy Paul live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Tommy Paul im Head to Head (H2H)

Thiem hat gegen Paul noch nie gespielt, der 22-Jährige aus New Jersey ist Nummer 136 im ATP-Ranking.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den French Open

Thiem ist bislang fünf Mal in Paris angetreten. Drei Mal davon erreichte er mindestens das Halbfinale.