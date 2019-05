Dominic Thiem - Novak Djokovic im Free-TV: ATP Madrid Masters heute im Livestream & Liveticker

Dominic Thiem hat in einem sensationellen Match Roger Federer geschlagen und steht beim ATP Masters in Madrid im Halbfinale. Dort trifft Österreichs Tennis-Nummer-Eins am heutigen Samstag auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic (ab 16 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

"Es war jeder einzelne Punkt extrem herausfordernd, denn es ist so schnell hier. Im dritten Satz war es richtig gutes Tennis. Ich habe gut serviert bei diesen beiden Matchbällen, die er hatte", sagte Thiem nach seinem letzten Triumph.

Dominic Thiem - Novak Djokovic: Wann spielt Thiem?

Die Partie zwischen Thiem und Djokovic ist am Samstag als zweites Match auf dem Center Court, dem Court Manolo Santana, angesetzt. Um 13.30 findet das Doppel-Finale der Damen statt, Thiem gegen Djokovic findet nicht vor 16 Uhr statt.

Da Thiem auch noch im Doppel-Wettbewerb vertreten ist, spielt er danach auch noch das Halbfinale zusammen mit Diego Schwartzman gegen Guido Pella und Joao Sousa. Diese Partie wird auf dem zweitgrößten Platz stattfinden - nach einer angebrachten Pause zum Einzel-Match.

Thiem vs. Djokovic: TV-Übertragung und Livestream

In Österreich wird das Match live im Free-TV auf ServusTV übertragen. Ab 16 Uhr melden sich Kommentator Christian Nehiba und Experte Alexander Antonitsch mit der Partie, die auch im gratis Livestream zu sehen ist.

In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Sky das Turnier, die Damen-Konkurrenz wird von DAZN übertragen.

LIVETICKER: Dominic Thiem vs. Novak Djokovic

Für alle, die die Partie nicht live im Fernsehen oder Stream verfolgen können, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker an. Hier entlang!

ATP Madrid Masters: Dominic Thiem im Halbfinale

Nach einem Freilos profitierte Thiem in der zweiten Runde gegen Reilly Opelka von einer verletzungsbedingten Aufgabe. Im Achtelfinale setzte er sich klar gegen Fabio Fognini durch, ehe er Roger Federer niederrang.

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Freilos - 2. Runde Reilly Opelka (USA) 6:7(2), 6:3, 1:0 ret. Achtelfinale Fabio Fognini (ITA) 6:4, 7:5 Viertelfinale Roger Federer (SUI) 3:6, 7:6(11), 6:4 Halbfinale Novak Djokovic (SRB) Samstag, 16 Uhr

Dominic Thiem gegen Novak Djokovic: Head-To-Head (H2H), Bilanz

Bislang führt Djokovic im direkten Duell mit Thiem klar. Der Serbe gewann die ersten sechs Matches, ehe Thiem die letzten zwei Begegnungen für sich entscheiden konnte.