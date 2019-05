Dominic Thiem beim ATP-Turnier in Madrid gegen Reilly Opelka gratis im Livestream und Liveticker

Der 25-jährige Niederösterreicher Dominic Thiem spielt in Runde zwei des Masters-1000-Tennisturniers von Madrid gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka (hier im Liveticker). Thiem duelliert sich mit Opelka am Dienstag. SPOX erklärt, wo die Partie im Free-TV und Livestream gezeigt wird.

Der 21-Jährige setzte sich am Montag in der ersten Runde des Sandplatz-Klassikers gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta 7:6(5),6:4 durch. Der Weltranglisten-Fünfte Thiem wird nach dem Sieg im ATP-Turnier in Barcelona vollgepumpt mit Selbstvertrauen sein, der Weltranglisten-58. Reilly Opelka soll kein Hindernis auf dem Weg ins Finale des mit 7,28 Millionen Euro dotierten Turniers sein.

Thiem gönnt sich nach dem Sieg in Barcelona einen Sprung ins kühle Nass.

Dominic Thiem - Reilly Opelka: Wann spielt Thiem?

Das Zweitrundenspiel in Madrid zwischen Thiem und Opelka ist die 3. Partie nach 16:00, mit einem Beginn vor 18:30 ist daher nicht zu rechnen. Vor Thiem spielen auf dem Court Arantxa Sanchez unter anderem Stan Wawrinka (gegen Pierre-Hugues Herbert) und Borna Coric (gegen Lucas Pouille) um den Einzug in die nächste Runde.

Thiem in Madrid gegen Opelka: Livestream, TV-Übertragung

Die Partie wird in Österreich nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky die Rechte an der kompletten ATP-Tour inne, über TennisTV, dem Streamingdienst der ATP, gibt es das Finale ebenfalls im Livestream zu sehen.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Reilly Opelka live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Reilly Opelka im Head to Head (H2H)

Österreichs Tennis-Ass Thiem hat bislang noch keine einzige Partie gegen den 21-jährigen Amerikaner Opelka gespielt. Interessantes Detail: der Qualifikant Opelka ist 2,13 Meter hoch, wird also zumindest Schulter an Schulter auf Thiem (1,85m) herabsehen können.

Dominic Thiem: 13 Titel auf der ATP-Tour

Die bisherigen ATP-Titel des Österreichers Dominic Thiem auf der Tennis-Tour.

Jahr Turnier 2015 Nizza 2015 Umag 2015 Gstaad 2016 Buenos Aires 2016 Acapulco 2016 Nizza 2016 Stuttgart 2017 Rio de Janeiro 2018 Buenos Aires 2018 Lyon 2018 St. Petersburg 2019 Indian Wells 2019 Barcelona