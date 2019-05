Dominic Thiem beim ATP-Turnier in Madrid: Achtelfinale gegen Fognini im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem hat beim Masters-1000-Turnier in Madrid sein erstes Match gewonnen und das Achtelfinale erreicht. SPOX erklärt, wo die Partie gegen Fabio Fognini im TV und Livestream gezeigt wird.



Der 31-jährige Fabio Fognini setzte sich am Mittwoch gegen den Australier John Millman glatt mit 6:2,6:2 durch. Fognini gewann im April das Turnier in Monte Carlo und befindet sich in guter Form.

Der in Spaniens Hauptstadt als Nummer fünf gesetzte Thiem hatte nach seinem Erfolg gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka am Dienstagabend bereits mit der Nummer 10 des Turniers gerechnet. "Er ist in Topform", wusste Österreichs Tennis-Star über Fognini.

Dominic Thiem - Fabio Fognini: Wann spielt Thiem?

Das Achtelfinale ist für Donnerstag als zweite Partie nach 12.00 Uhr angesetzt. Voraussichtlich könnte der Österreicher um 13:20 starten.

Thiem vs. Fabio Fognini in Madrid: Livestream, TV-Übertragung

Die Partie wird in Österreich nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky die Rechte an der kompletten ATP-Tour inne, über TennisTV, dem Streamingdienst der ATP, gibt es das Finale ebenfalls im Livestream zu sehen.

ServusTV steigt in Madrid ab dem Viertelfinale mit der Übertragung ein, sollte Thiem in die Runde der letzten acht kommen.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Fabio Fognini live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Fabio Fognini im Head to Head (H2H)

Gegen Thiem hat der Italiener bisher dreimal auf der Tour gespielt, der Niederösterreicher liegt mit 2:1 voran.

Das bisher letzte Duell mit Thiem im Vorjahr in Rom gewann Fognini in drei Sätzen. "Er ist der bessere Spieler, das Ranking zeigt das. Aber ich weiß, wenn ich gut spiele, kann ich viel erreichen."

