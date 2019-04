Dominic Thiem vs. Guido Pella: Barcelona Open heute im Livestream, Liveticker und im TV

Im Viertelfinale des ATP-500-Turniers von Barcelona bekommt es Dominic Thiem mit Guido Pella zu tun (hier gibt es einen LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Match im Livestream und im TV zu sehen ist.

Nächster Gegner von Dominic Thiem ist der Argentinier Guido Pella. Thiem zeigte sich nach dem Viertelfinal-Einzug zufrieden: "Das war ein gutes Match. Ich bin sehr fokussiert und wach hineingegangen, ich bin echt zufrieden mit der Leistung. Der erste Satz war eng, der Schlüssel war das letzte Game, dann ist es für mich immer besser geworden."

Über seinen Viertelfinal-Gegner sagt der an Nummer drei gesetzten Niederösterreicher: "Pella spielt auch schon das ganze Jahr richtig gut. Ich kenne ihn gut, es wird sehr schwierig. Im Viertelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr." Der Argentinier besiegte den Franzosen Benoit Paire 7:5, 6:3. Thiem wird in Barcelona von seinem Vater gecoacht, da sein Trainer Nicolas Massu für einige Tage in Südamerika weilt.

Nach der Niederlage im Achtelfinale von Monte Carlo gegen Dusan Lajovic (3:6, 3:6) möchte Thiem in Barcelona wieder angreifen. In den letzten acht Jahren holte sich Rafael Nadal sechsmal den Titel, 2014 und 2015 gewann Kei Nishikori das Turnier in der katalanischen Metropole.

Barcelona Open: Wann spielt Dominic Thiem?

In der ersten Runde hatte Thiem ein Freilos, in Runde zwei bezwang er Diego Schwartzman mit 6:3, 6:3. Dominic Thiem ist am Donnerstag erwartungsgemäß ins Viertelfinale von Barcelona eingezogen. Der Weltranglistenfünfte behielt im Drittrundenspiel gegen den Spanier Jaume Munar nach Problemen im ersten Satz noch deutlich 7:5,6:1 die Oberhand. Die Viertelfinal-Partie gegen Pella wird am Freitagabend stattfinden, sie ist als viertes Spiel nach 12:30 Uhr angesetzt.

Thiem beim ATP-500 Turnier in Barcelona: TV, Livestream, Liveticker

Die Partien von Dominic Thiem werden live auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Via SkyGo können Sky-Abonnenten die Übertragung auch über einen Livestream sehen, zudem bietet die ATP auf TennisTV einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst an.

SPOX bietet schon ab dem ersten Match von Thiem einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem - Guido Pella Head to Head (H2H) der direkten Duelle

Zwischen Thiem und Pella steht es in direkten Duellen 2:2.

Jahr Turnier Belag Sieger Ergebnis 2018 Buenos Aires Sandplatz Thiem 7:6(7), 6:4 2018 Australian Open Hartplatz Thiem 6:4, 6:4, 6:4 2017 Chengdu Hartplatz Pella 7:6(6), 6:4 2016 Rio de Janeiro Sandplatz Pella 6:1, 6:4

Barcelona Open: Doppel mit Joao Sousa

Neben dem Einzel-Bewerb ist Thiem auch im Doppel im Einsatz. In dieser Turnierwoche trat er mit dem 30-jährigen Portugiesen Joao Sousa an, sie trafen in der ersten Runde auf das an Nummer eins gesetzte Duo Lukasz Kubot (POL) und Marcelo Melo (BRA). Das Topgesetzte Duo setzte sich am Mittwoch knapp im Champions Tiebreak durch.