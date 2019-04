Dominic Thiem - Rafael Nadal: Barcelona Open heute gratis im Livestream & TV sehen

Dominic Thiem hat beim ATP-Turnier in Barcelona in beeindruckender Manier das Halbfinale erreicht. Der Niederösterreicher blieb bislang ohne Satzverlust und spielt am heutigen Samstag gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal um einen Platz im Endspiel (nicht vor 16 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie gratis im Livestream und Free-TV zu sehen ist.

Bereits zum zweiten Mal nach 2017 steht Dominic Thiem im Halbfinale des ATP-500-Turniers von Barcelona. Damals erreichte er sogar das Finale, wo er gegen Rafael Nadal verlor.

Barcelona Open, Samstag: Wann spielt Dominic Thiem?

Die Partie zwischen Nadal und Thiem ist als zweite nach 13.30 Uhr auf der Pista Rafa Nadal, dem Center Court der Anlage in Barcelona, angesetzt. Das Match findet in jedem Fall nicht vor 16 Uhr statt. Hier gibt's den exakten Spielplan von Barcelona:

13.30 Uhr: Kei Nishikori vs. Daniil Medvedev (Einzel-Halbfinale)

nicht vor 16 Uhr: Dominic Thiem vs. Rafael Nadal (Einzel-Halbfinale)

gefolgt von: Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez vs. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Doppel-Halbfinale)

Dominic Thiem gegen Rafael Nadal: TV-Übertragung, Livestream

In Österreich zeigt ServusTV das Spiel zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal live und in voller Länge. Der Privatsender berichtet mit einem Team von vor Ort live aus Barcelona. Christian Nehiba und Alexander Antonitsch kommentieren das Match. ServusTV bietet einen Livestream der Partie über die Mediathek an.

Der Bezahlsender Sky zeigt in der DACH-Region alle Spiele der ATP-500 und -1000-Tour live. Die ATP bietet außerdem über TennisTV einen Livestream von der gesamten Saison an.

LIVETICKER: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal zum Mitlesen

Für alle, die das Match nicht im Fernsehen mitverfolgen können, bietet SPOX einen umfassenden LIVETICKER zur Partie an.

Dominic Thiem vs. Rafael Nadal: Head to Head (H2H), Bilanz

Bereits elf Mal hat Dominic Thiem gegen Rafael Nadal gespielt. Der Spanier führt im direkten Head-to-Head klar mit 8-3. Das letzte Match der beiden bei den US Open 2018 war eines der hochklassigsten Partien des vergangenen Jahres.

Jahr Turnier Belag Sieger Ergebnis 2018 US Open Hartplatz Nadal 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6 2018 French Open Sandplatz Nadal 6:4, 6:3, 6:2 2018 Madrid Open Sandplatz Thiem 7:5, 6:3 2018 Monte Carlo Sandplatz Nadal 6:0, 6:2 2017 French Open Sandplatz Nadal 6:3, 6:4, 6:0 2017 Rom Sandplatz Thiem 6:4, 6:3 2017 Madrid Open Sandplatz Nadal 7:6, 6:4 2017 Barcelona Sandplatz Nadal 6:4, 6:1 2016 Monte Carlo Sandplatz Nadal 7:5, 6:3 2016 Buenos Aires Sandplatz Thiem 6:4, 4:6, 7:6 2014 French Open Sandplatz Nadal 6:2, 6:2, 6:3

Barcelona Open: Dominic Thiems Weg ins Halbfinale

Nach einem 6:3, 6:3-Sieg gegen Diego Schwartzman räumte Thiem im Achtelfinale Lokalmatador Jaume Munar mit 7:5, 6:1 aus dem Weg. Am Freitagabend setzte er sich dann gegen Guido Pella mit 7:5, 6:2 durch.