Dominic Thiem schlägt Gilles Simon in Indian Wells

Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht im Achtelfinale des US-Tennisturniers von Indian Wells. Der 25-Jährige ließ am Montagnachmittag (Ortszeit) in Runde drei des Masters-1000-Events dem als Nummer 27 gesetzten Gilles Simon keine Chance und besiegte ihn in nur 67 Minuten mit 6:3,6:1.

Im Head-to-Head mit dem Franzosen erhöhte der als Nummer 7 gesetzte Lichtenwörther somit auf 9:2. Im Achtelfinale des mit 9,3 Millionen Dollar dotierten kalifornischen Hartplatzturniers wartet auf Thiem eine besondere Herausforderung.

Um sein zweites Indian-Wells-Viertelfinale spielt er nämlich erstmals gegen den 40-jährigen Kroaten Ivo Karlovic, der für seine Aufschlagstärke berüchtigt ist.

Mit seinem Drittrundensieg verbesserte Thiem bereits sein Ergebnis in Indian Wells aus dem Vorjahr. Damals musste er nach einem Freilos in seinem zweiten Match aufgeben, da er bei einem Netzangriff umknöchelte.

Sein bestes Ergebnis in der kalifornischen Wüste erzielte Thiem im Jahr 2017, als er erst im Viertelfinale von Stan Wawrinka gestoppt wurde.