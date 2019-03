Dominic Thiem - Gilles Simon: Indian Wells Masters im TV, Livestream & Liveticker

Dominic Thiem hat am Samstag (Ortszeit) in Runde zwei den Australier Jordan Thompson mit 6:4,7:5 besiegt. In Runde drei trifft der Weltranglisten-Achte in der Nacht auf Dienstag zum bereits elften Mal auf Gilles Simon (4. Match nach 19 Uhr im LIVETICKER), im Head-to-Head mit dem Franzosen liegt Thiem 8:2 voran. SPOX erklärt, wo das Match im Livestream oder TV zu verfolgen ist.

Simon ist als Nummer 27 und damit 20 Positionen hinter Thiem gesetzt, gegen den Tunesier Malek Jaziri mühte sich der 34-Jährige zu einem 6:3,6:7(6),6:4-Erfolg. "Er ist einer der Spieler, gegen den ich am meisten gespielt habe auf der Tour", sagte Thiem. "Er ist schon einer der intelligentesten Spieler auf der Tour, hat sehr viel Gefühl."

Sein bisher letztes Duell mit dem Weltranglisten-29. hatte er erst Ende Oktober im Achtelfinale des Hallen-Turniers von Paris 6:4,6:2 gewonnen.

Thiem - Simon: Wann spielt Dominic Thiem?

Das Match ist als vierte Partie nach 11 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) in Stadium 3 angesetzt. Für Fans aus Österreich bedeutet dies, dass Thiem gegen Simon wohl nicht vor Mitternacht aufschlagen wird. Zuvor finden auf demselben Court drei Damen-Matches statt, die genaue Beginnzeit hängt vom Verlauf dieser Partien ab. Fest steht aber, dass Thiem wieder unter Flutlicht spielen wird.

ATP Indian Wells Masters im TV und Livestream

Das ATP Masters 1000 von Indian Wells in Kalifornien wird live auf Sky übertragen. Der Bezahlsender überträgt die Herren-Matches vom Masters jeden Tag ab 19 Uhr live. Via SkyGo kann man mit einem Sky-Abo auch über einen Livestream die Matches verfolgen. Zudem zeigt TennisTV, der offizielle Streamingdienst der ATP, alle Matches live.

Das Damen-Turnier der WTA-Tour wird hingegen vom Streamingdienst DAZN übertragen, der die Rechte für die WTA-Turniere besitzt. Am Montag, 11. März, überträgt DAZN ab 20 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentatoren: Uwe Semrau, Oliver Fassnacht

Liveticker: Wo wird Thiem gegen Gilles getickert?

SPOX bietet alle Partien von Dominic Thiem im Liveticker. HIER geht's zum Liveticker!

WTA-Turnier Indian Wells: Zeitplan

Durch die Zeitverschiebung finden viele Matches in der Nacht statt. Das Finale hingegen findet am Sonntag, 17. März um 21 Uhr deutscher Zeit statt.