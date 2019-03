Dominic Thiem beim Indian Wells Masters: Match gegen Jordan Thompson im TV, Livestream & Liveticker

Bei mit 9,3 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Tennis-Turnier in Indian Wells hatte Dominic Thiem als Nummer sieben gesetzt in Runde eins ein Freilos. In der zweiten wartet in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Australier Jordan Thompson. SPOX erklärt, wo das Match im Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist.

Zum Aufwärmen nahm der Niederösterreicher in Indian Wells an einem "Tiebreak Tens"-Turnier teil und unterlag dem Schweizer Stan Wawrinka mit 5:10. Die Trophäe für den Gesamtsieg holte sich der Kanadier Milos Raonic mit einem 10:6 im Finale über Wawrinka ab.

Der schwache Saisonstart von Thiem soll beim ATP-1000-Turnier vergessen gemacht werden. Er sei wieder zu hundert Prozent fit, ein Virus legte Österreichs besten Sommersportler lahm. In Runde zwei wartet nun der Australier Jordan Thompson, der in seinem Erstrunden-Spiel den Argentinier Federico Delbonis mit 6:4, 6:7 (6), 7:6 (5) niederringen konnte.

ATP Indian Wells Masters im TV und Livestream

Das ATP Masters 1000 von Indian Wells in Kalifornien wird auf Sky übertragen. Der Bezahlsender zeigt die Herren-Matches jeden Tag ab 20 Uhr live. Via SkyGo kann man mit einem Sky-Abo auch über einen Livestream die Matches verfolgen. Zudem zeigt TennisTV, der offizielle Streamingdienst der ATP, alle Matches live.

Das Damen-Turnier der WTA-Tour wird hingegen vom Streamingdienst DAZN übertragen, der die Rechte für die WTA-Turniere besitzt. Am Mittwoch, 6. März, überträgt DAZN ab 20 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentatoren: Uwe Semrau, Oliver Fassnacht

Liveticker: Wo wird Thiem gegen Thompson getickert?

SPOX bietet alle Partien von Dominic Thiem im Liveticker. HIER geht's zum Liveticker!

Thiem - Thompson: Wann spielt Dominic Thiem?

Das Duell zwischen Dominic Thiem und Jordan Thompson steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es ist als fünftes und letztes Match auf Stadium 2 angesetzt. Das Match wird nicht vor 20 Uhr Ortszeit, als nicht vor Sonntag, 5 Uhr früh mitteleuropäischer Zeit, stattfinden.

Bereits zuvor hat Thiem im Doppelbewerb gemeinsam mit dem Amerikaner Steve Johnson gegen die Paarung Taylor Fritz/Nick Kyrgios in zwei Sätzen verloren.

Dominic Thiem vs. Jordan Thompson: Head-to-Head (H2H)

Dominic Thiem duellierte sich mit der australischen Nummer 72 der Welt erst zweimal, beide Duelle konnte der Österreicher für sich entscheiden. Zuletzt im Vorjahr beim Davis Cup mit 6:1, 6:3 und 6:0, im Jahr zuvor mit 6:2, 6:2, 6:7 und 6:4 bei den Australian Open.

WTA-Turnier Indian Wells: Zeitplan

Durch die Zeitverschiebung finden viele Matches in der Nacht statt. Das Finale hingegen findet am Sonntag, 17. März um 21 Uhr deutscher Zeit statt.