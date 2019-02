Dominic Thiem im Livestream: Comeback-Match gegen Maximilian Marterer im Livestream sehen

Dominic Thiem hat seine gesundheitlichen Probleme überstanden und feiert am heutigen Donnerstag sein Einzel-Comeback auf der ATP-Tour. Der 25-Jährige trifft beim 250er-Turnier in Buenos Aires (Argentinien) auf Maximilian Marterer aus Deutschland.

Beim Turnier in Südamerika wird auf Sand gespielt, was Thiem in die Karten spielen sollte. Seit seiner Aufgabe bei den Australian Open Mitte Jänner bestritt Österreichs Nummer eins kein Match mehr und bereitete sich auf die südamerikanische Sandplatz-Saison vor.

Dominic Thiem im Livestream: Wann spielt Thiem?

Die Comeback-Partie von Thiem findet am heutigen Donnerstag nicht vor 23 Uhr österreichischer Zeit statt. Sie wird nicht im Free-TV gezeigt. Das Turnier von Buenos Aires wird wie die meisten anderen Events auf TennisTV gezeigt, die alle Spiele im Livestream anbieten.

© getty

Thiem vs. Marterer: Liveticker zum Match

Das erste Match von Dominic Thiem auf Sand im Jahr 2019 könnt ihr unter anderem hier im Liveticker verfolgen.

Dominic Thiem gegen Maxi Marterer im Head-to-Head (H2H)

Thiem gewann das bislang einzige Duell beider Spieler glatt in zwei Sätzen. Beim Rasen-Turnier in Halle schlug er den Deutschen mit 7:5, 6:3.

Dominic Thiem mit geglücktem Doppel-Auftakt

Der Doppel-Auftakt ist Thiem in Buenos Aires bereits geglückt. Der Niederösterreicher gewann am Dienstag in der ersten Runde mit dem Argentinier Diego Schwartzman gegen Pablo Cuevas/Marc Lopez (URU/ESP) 6:3,7:5.